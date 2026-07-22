Beure aigua mentre condueixes et pot costar fins a 200 euros? Això és el que diu realment la DGT
La normativa no prohibeix hidratar-se al volant, però una distracció pot acabar en sanció si compromet la seguretat viària
Amb les onades de calor és habitual portar una ampolla d'aigua al cotxe per mantenir-se hidratat. Però, es pot beure mentre es condueix? La resposta és sí, encara que amb matisos importants.
La Direcció General de Trànsit (DGT) no prohibeix expressament beure aigua al volant. Tot i això, si aquest gest provoca una distracció o impedeix controlar correctament el vehicle, un agent pot considerar que s'ha infringit el Reglament General de Circulació i imposar una sanció que, en els casos més greus, pot arribar als 200 euros.
Beure aigua no és una infracció en si mateixa
Contràriament al que sovint circula a les xarxes socials, no existeix cap article que prohibeixi beure aigua mentre es condueix.
El que sanciona la normativa és qualsevol comportament que faci perdre el control del vehicle o disminueixi l'atenció del conductor.
Això significa que beure un glop d'aigua no comporta automàticament una multa. La sanció només es pot produir si l'agent aprecia que aquesta acció ha afectat la conducció o ha generat una situació de risc.
En què es basa la DGT?
Les possibles sancions es fonamenten en diversos articles del Reglament General de Circulació, que obliguen els conductors a:
- conduir amb la diligència i la precaució necessàries;
- mantenir en tot moment el control del vehicle;
- conservar la llibertat de moviments, el camp de visió i l'atenció permanent durant la conducció.
Per tant, la qüestió no és què s'està fent, sinó si aquesta acció interfereix en una conducció segura.
Quan et poden multar?
La decisió correspon sempre a l'agent que observa els fets.
Si considera que el conductor ha perdut el control del vehicle, ha circulat de manera negligent o s'ha distret mentre bevia, pot tramitar una denúncia.
Segons les circumstàncies, les sancions poden oscil·lar entre 80 i 200 euros, en funció de la gravetat de la conducta i de la infracció apreciada.
Ara bé, no hi ha una multa específica per "beure aigua": la sanció deriva de la conducció inadequada, no de la beguda.
No només passa amb l'aigua
Aquest mateix criteri s'aplica a moltes altres accions habituals.
Per exemple, també poden ser sancionables si comprometen la seguretat:
- menjar mentre es condueix;
- manipular objectes dins del vehicle;
- maquillar-se;
- buscar alguna cosa a la guantera;
- o qualsevol altra acció que obligui a apartar la vista de la carretera o retirar una mà del volant durant massa temps.
En tots els casos, la clau és determinar si el conductor ha deixat de mantenir l'atenció necessària.
I què passa amb les xancletes o conduir descalç?
Una altra creença molt estesa és que està prohibit conduir amb xancletes o descalç.
En realitat, el Reglament tampoc no ho prohibeix expressament.
Tanmateix, si aquest tipus de calçat dificulta l'ús correcte dels pedals o compromet la seguretat, l'agent també pot denunciar el conductor per no mantenir el control adequat del vehicle.
Per això la DGT recomana utilitzar sempre un calçat que permeti accionar els pedals amb seguretat.
La hidratació continua sent recomanable
La mateixa DGT recorda que la deshidratació pot reduir la capacitat de concentració i augmentar el temps de reacció, especialment durant els episodis de calor intensa.
Per aquest motiu, és recomanable hidratar-se abans d'iniciar el trajecte i aprofitar les aturades per beure tranquil·lament.
Si és necessari beure durant la marxa, el més prudent és fer-ho només quan les condicions de circulació ho permetin i sense deixar de controlar el vehicle en cap moment.
El més important és mantenir sempre el control del vehicle
En definitiva, beure aigua al volant no està prohibit, però tampoc dona immunitat davant d'una sanció.
Si aquest gest comporta una distracció que afecti la conducció, l'agent pot denunciar el conductor aplicant els articles generals del Reglament General de Circulació. Per això, més que l'acció de beure, el que es castiga és posar en risc la seguretat viària.
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