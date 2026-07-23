OMODA i JAECOO reforcen la seva aposta a Girona amb noves ofertes
Les noves promocions permeten accedir als SUV OMODA i JAECOO amb preus des de 19.990 euros i una àmplia oferta de models híbrids i híbrids endollables
Jaume Puig
El mercat dels SUV continua evolucionant cap a una mobilitat més eficient, connectada i tecnològica. En aquest context, OMODA i JAECOO reforcen la seva presència a les comarques gironines amb una nova campanya que permet accedir a diversos models des de 19.990 euros.
Les promocions estan disponibles a OMODA JAECOO M Automoción Girona, a Fornells de la Selva, on els conductors poden descobrir una oferta amb vehicles pensats per adaptar-se a diferents estils de conducció.
JAECOO: robustesa, versatilitat i autonomia
La gamma JAECOO s'adreça a aquells conductors que busquen un SUV amb una imatge sòlida, bones prestacions i un enfocament aventurer. L'oferta comença amb el JAECOO 5, disponible des de 19.990 euros, un SUV compacte que destaca pel seu disseny robust, la seva versatilitat i els set anys de garantia.
Per als qui volen autonomia, el JAECOO 7 SHS es presenta com una de les opcions més completes de la gamma. Aquest híbrid endollable ofereix una autonomia combinada de fins a 1.200 quilòmetres, incorpora la tecnologia Super Hybrid System (SHS) i està disponible des de 27.990 euros.
La família es completa amb el nou JAECOO 8 SHS des de 44.490 euros, el model més gran de la marca, pensat per als conductors que necessiten més espai, confort i prestacions en els desplaçaments quotidians i els viatges de llarga distància.
OMODA: disseny, tecnologia i eficiència
OMODA aposta per una proposta més urbana i tecnològica, amb un disseny de línies modernes i una elevada dotació tecnològica. L'OMODA 5 SHS, disponible des de 23.990 euros, combina un disseny d'inspiració futurista amb una mecànica híbrida que permet reduir el consum sense renunciar a unes bones prestacions.
Per sobre, l'OMODA 7 SHS, des de 32.990 euros, ofereix més espai interior, un equipament més complet i una orientació familiar, mantenint l'aposta per la tecnologia híbrida.
Al capdamunt de la gamma hi ha l'OMODA 9 SHS, disponible des de 41.499 euros. Amb 535 CV de potència i una autonomia combinada de fins a 1.100 quilòmetres, representa la proposta més exclusiva de la marca, amb un posicionament ‘premium’ i un ampli equipament en confort, connectivitat i assistència a la conducció.
Tecnologia híbrida per a una nova mobilitat
Una de les claus de la nova gamma és la incorporació del sistema Super Hybrid System (SHS), present en diversos models d'OMODA i JAECOO. Aquesta tecnologia combina motor tèrmic i propulsió elèctrica per aconseguir una conducció més eficient, amb un consum ajustat i una gran autonomia tant en trajectes urbans com en carretera.
A tot això s'hi afegeixen interiors digitals, sistemes avançats d'ajuda a la conducció i un elevat nivell d'equipament, característiques que han contribuït a la consolidació de les dues marques en el mercat europeu.
Ofertes disponibles a Girona
La campanya comercial està disponible a OMODA JAECOO M Automoción Girona, a Fornells de la Selva, on els interessats poden conèixer tota la gamma, rebre assessorament personalitzat i provar els diferents models per trobar el SUV que millor s'adapti a les seves necessitats.
Pots consultar més informació a la web del concessionari.
- L'històric restaurant-estanc l'Avellaneda de Girona tanca per falta de relleu generacional
- 365 Obrador s'instal·la a Olot malgrat algunes queixes locals
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
- Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
- Necrològiques del 22 de juliol de 2026
- Necrològiques del 21 de juliol de 2026 Necrològiques del 20 de juliol de 2026
- Una vaca entra en un bar de Ribes de Freser i sorprèn els clients
- Vinícius passa per quiròfan: així li ha quedat el seu nou rostre