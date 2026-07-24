La DGT avisa del gest que molts conductors fan després d’anar a la platja i que pot acabar en multa
Conduir amb xancletes o descalç no està prohibit expressament, però pot comportar una sanció si impedeix controlar correctament el vehicle
Amb l’arribada de l’estiu i les altes temperatures, les xancletes es converteixen en el calçat habitual de moltes persones. A les comarques gironines, on milers de conductors es desplacen cada dia fins a les platges de la Costa Brava, és habitual sortir de la sorra, pujar al cotxe i començar a conduir sense canviar-se de calçat.
El problema és que aquest gest aparentment innocent pot acabar en una multa.
La normativa de trànsit no prohibeix específicament conduir amb xancletes, sandàlies o fins i tot descalç. Tanmateix, el Reglament General de Circulació estableix que els conductors han de mantenir en tot moment la llibertat de moviments necessària per controlar el vehicle.
Quan et poden multar?
Per tant, el problema no són les xancletes en si mateixes, sinó que dificultin l'accionament dels pedals o comprometin la seguretat durant la conducció.
Una xancleta que es desprèn del peu, queda atrapada sota un pedal o dificulta una frenada pot fer que un agent consideri que el conductor no manté el control adequat del vehicle.
El mateix criteri es pot aplicar a altres tipus de calçat poc apropiat per conduir, com unes sandàlies excessivament soltes o determinats talons.
Per evitar problemes, una de les opcions més senzilles durant l'estiu és portar unes sabates tancades al cotxe i canviar-se abans d'iniciar el trajecte.
Un gest especialment recomanable després d'una jornada en indrets tan freqüentats durant aquests mesos com Platja d'Aro, l'Estartit, Roses, l'Escala, Palamós o Lloret de Mar.
Altres gestos habituals a l'estiu
Les xancletes no són l'única situació que pot comportar problemes. Accions com menjar, beure, maquillar-se o fer qualsevol altra cosa que redueixi l'atenció o la llibertat de moviments també poden ser sancionades si afecten la conducció.
Per això, encara que la calor convidi a conduir amb roba i calçat tan còmodes com sigui possible, la prioritat continua sent poder reaccionar correctament davant qualsevol imprevist.
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