Automoció
Seat i Cupra tanquen el primer semestre del 2026 amb un benefici operatiu de 122 milions d’euros, 84 milions més que fa un any
La companyia espanyola va ingressar 7.700 milions d’euros des del gener (un 1,3% més) després d’entregar 299.700 vehicles i amb el focus posat en el llançament del Cupra Raval.
Xavier Pérez
Després de sis mesos del 2026, els resultats de Seat i Cupra conviden a un cert optimisme. La companyia espanyola, que dirigeix Markus Haupt, ha presentat un balanç positiu des de començament d’any, oferint un benefici operatiu de 122 milions d’euros (davant els 84 milions del mateix període del 2025). Aquest creixement significatiu s'explica, sobretot, pels resultats de les darreres polítiques d'ajust i reestructuració, així com per l'augment de les vendes, amb 299.700 vehicles lliurats des del gener.
Els ingressos de Seat i Cupra han suposat un total de 7.700 milions d’euros en el primer semestre de l’any, un 1,3% més que el 2025. Bona part d’aquest augment procedeix de l’increment de comandes de vehicles elèctrics, que ho ha fet en un 85%. El balanç més gran entre cost i benefici en aquest tipus de cotxes és el que ajuda a millorar el volum. L'eliminació dels aranzels del Cupra Tavascan també ha contribuït a aquest augment del marge.
Cupra lidera el creixement
Cupra manté el lideratge de la companyia amb 170.100 cotxes venuts en aquest primer període de l’any (un 7,2% més), amb un increment d’entregues del 18,5% en el segon trimestre. Seat, per la seva banda, va entregar 129.600 cotxes, resultat d’una forta demanda del nou Seat Ibiza (va créixer un 9,2%). Markus Haupt, CEO de la companyia (i nou president de la patronal ANFAC), s’ha mostrat satisfet per aquest balanç, tot i que manté que no s’ha d’abaixar la guàrdia davant un mercat en plena transformació.
Haupt assenyala que eren conscients que l’any 2026 «seria un any desafiador. Però els nostres resultats del primer semestre mostra que la nostra empresa avança en la direcció correcta. Tanquem el primer semestre del 2026 amb un benefici operatiu de 122 milions d’euros, 84 milions més que fa un any, un senyal clar que la nostra nova estratègia corporativa està donant resultats. Un exemple és el nostre programa de rendiment –que es basa en una eficiència operativa mitjançant una estricta disciplina de costos–, que ens està ajudant a impulsar l’excel·lència operativa en tota l’empresa i a construir les bases per a un èxit sostenible a llarg termini», afirma el CEO de la companyia espanyola.
També destaca que el nou Cupra Raval marcarà un punt d’inflexió. «Aprofitant l’impuls de Cupra, la marca continua batent rècords en entregues i rendiment, sent el Raval el nostre llançament més exitós fins ara, superat totes les expectatives i duplicant les previsions de comandes de clients . Una prova sòlida que els nostres esforços estan donant fruits. Tenim l’estratègia adequada. Tenim l’equip adequat. Ara hem de continuar complint».
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