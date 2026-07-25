El botó del cotxe que molts conductors utilitzen malament a l'estiu i que pot ajudar a refredar-lo més ràpid
La recirculació de l'aire pot accelerar la climatització de l'habitacle, però mantenir-la activada permanentment tampoc és recomanable
Entrar en un cotxe que ha estat aparcat durant hores sota el sol és una de les situacions més desagradables de l'estiu. L'interior pot assolir temperatures molt superiors a les de l'exterior i el primer impuls acostuma a ser posar l'aire condicionat al màxim.
Però hi ha un botó que pot ajudar a climatitzar l'interior de manera més eficient: la recirculació de l'aire.
És fàcil identificar-lo. Habitualment mostra el dibuix d'un cotxe amb una fletxa corbada al seu interior.
Quan s'activa, el sistema redueix l'entrada d'aire exterior i reutilitza l'aire que ja hi ha dins de l'habitacle.
Primer, treure l'aire calent
Això no significa que s'hagi d'activar immediatament després d'entrar en un vehicle que porta hores al sol.
En aquesta situació, una estratègia eficaç consisteix primer a obrir portes o finestres durant uns instants perquè surti bona part de l'aire calent acumulat.
Després es poden tancar les finestres, encendre l'aire condicionat i activar temporalment la recirculació. Com que el sistema treballarà progressivament sobre un aire interior cada vegada més fred en lloc d'intentar refredar contínuament l'aire calent de l'exterior, l'habitacle pot assolir abans una temperatura confortable.
No convé portar-la sempre activada
La recirculació, però, no ha d'estar necessàriament connectada durant tot el trajecte.
Renovar periòdicament l'aire de l'habitacle ajuda a evitar un ambient carregat, especialment quan viatgen diverses persones.
També és important recordar que mai s'ha de deixar un infant, una persona vulnerable o un animal dins d'un vehicle estacionat al sol, ni tan sols durant poca estona.
Un petit botó del sistema de climatització pot, per tant, resultar molt útil durant els mesos de juliol i agost, especialment en trajectes per les comarques gironines després d'haver deixat el cotxe durant hores en un aparcament sense ombra.
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