Nous canvis al volant a partir de l'1 d'octubre: aquestes són les normes que tots els conductors hauran de conèixer
La reforma del Reglament General de Circulació reforça la protecció dels usuaris més vulnerables i introdueix noves obligacions per avançar ciclistes, crear el passadís d'emergència o utilitzar el cinturó
Els conductors que circulin per l'estat espanyol hauran d'adaptar-se a diversos canvis importants a partir de l'1 d'octubre de 2026, data en què entrarà en vigor el Reial decret 518/2026, que modifica el Reglament General de Circulació.
La reforma incorpora noves normes destinades a millorar la seguretat viària, especialment dels vianants, ciclistes, motoristes i usuaris de vehicles de mobilitat personal, i actualitza aspectes que feia anys que no s'havien revisat.
Aquests són els principals canvis que afectaran els conductors.
Més precaució en avançar ciclistes
Una de les modificacions més destacades afecta els avançaments a ciclistes.
A partir de l'1 d'octubre no n'hi haurà prou amb mantenir una distància lateral mínima d'1,5 metres. També serà obligatori reduir la velocitat almenys 20 km/h respecte del límit màxim de la via durant la maniobra.
Quan la carretera tingui més d'un carril per sentit, el conductor haurà d'ocupar completament el carril contigu per fer l'avançament sempre que les condicions de circulació ho permetin.
La mateixa norma s'aplicarà als vehicles avariats
La reducció de velocitat i la separació lateral també seran obligatòries quan se sobrepassi un vehicle immobilitzat per una avaria o una emergència.
L'objectiu és protegir tant els ocupants del vehicle aturat com els serveis d'assistència i emergències que treballin al voral.
El passadís d'emergència serà obligatori
Una altra novetat és la incorporació del passadís d'emergència, una pràctica habitual en altres països europeus.
Quan es produeixi una retenció en autopistes o autovies i els vehicles avancin molt lentament o quedin aturats, els conductors hauran de desplaçar-se cap als extrems del seu carril per deixar un espai lliure perquè hi puguin circular ambulàncies, bombers o vehicles policials.
En les vies amb dos carrils per sentit, el passadís s'haurà de formar entre tots dos carrils. Si n'hi ha tres o més, s'haurà de crear entre el carril més a l'esquerra i el següent.
Canvis en el cinturó de seguretat
La reforma elimina bona part de les excepcions que fins ara permetien circular sense cinturó a determinats col·lectius professionals.
Conductors com taxistes, repartidors o professors d'autoescola ja no podran prescindir-ne pel simple fet de treballar en trajectes urbans.
Les principals excepcions quedaran limitades als vehicles d'emergència i a alguns supòsits molt concrets previstos per la normativa.
Les autocaravanes tindran criteris més clars
El nou reglament també resol un dels dubtes més habituals entre els usuaris d'autocaravanes.
Es considerarà que un vehicle està correctament estacionat, i no acampat, sempre que:
- no sobrepassi el seu perímetre amb tendals, taules o altres elements;
- reposi únicament sobre les rodes;
- i no aboqui líquids ni residus a l'exterior.
Aquesta unificació pretén evitar interpretacions diferents segons el municipi.
Més protecció per als usuaris vulnerables
La reforma dona més protagonisme als vianants, ciclistes, motoristes i usuaris de patinets elèctrics, adaptant el reglament als nous models de mobilitat.
Entre altres mesures, també s'introdueixen noves obligacions per als vehicles de mobilitat personal i els motoristes, algunes de les quals entraran en vigor l'1 d'octubre de 2026 i d'altres s'aplicaran un any més tard, l'octubre de 2027.
I la llum V16?
Una de les qüestions que més dubtes ha generat és la balisa lluminosa V16.
Tot i que aquesta reforma modifica nombrosos aspectes del Reglament General de Circulació, l'obligació de portar una balisa V16 geolocalitzada no deriva d'aquest Reial decret, sinó de la normativa específica aprovada anteriorment sobre senyalització d'emergència.
Per tant, no és correcte atribuir aquesta obligació al nou reglament, encara que totes dues normes coincideixin pràcticament en el temps.
Quan entren en vigor els canvis?
La major part de les modificacions seran aplicables a partir de l'1 d'octubre de 2026.
Per aquest motiu, els experts recomanen aprofitar els desplaçaments d'aquest estiu per començar a incorporar hàbits com reduir la velocitat en avançar ciclistes, crear correctament el passadís d'emergència o extremar la precaució quan hi hagi vehicles aturats al voral.
L'objectiu de la reforma és reduir la sinistralitat i adaptar la normativa a una mobilitat molt més diversa que la de fa dues dècades, quan es va aprovar l'actual Reglament General de Circulació.
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