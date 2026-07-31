Viatges en cotxe aquest estiu? 6 consells per estalviar durant les vacances
Revisar el vehicle abans de sortir, conduir de manera eficient i planificar el trajecte pot reduir tant el consum de combustible com les despeses imprevistes
L'agost és sinònim de vacances i de milions de desplaçaments per carretera. Per a moltes famílies, el cotxe continua sent el mitjà de transport preferit perquè ofereix més flexibilitat i, quan viatgen diverses persones, acostuma a resultar més econòmic que altres alternatives. Tot i això, el combustible, els peatges, l'aparcament i qualsevol avaria inesperada poden fer augmentar considerablement el pressupost del viatge.
Amb alguns gestos senzills, però, és possible reduir aquestes despeses sense comprometre la comoditat ni la seguretat.
Una revisió abans de marxar pot evitar una factura molt més elevada
Abans d'emprendre un viatge llarg és recomanable dedicar uns minuts a comprovar l'estat del vehicle. Revisar el nivell de l'oli, el líquid refrigerant, el funcionament dels llums, la bateria o els frens pot evitar una avaria durant les vacances, que gairebé sempre acaba sent més cara i complicada de resoldre que una revisió preventiva.
També és aconsellable assegurar-se que el vehicle ha passat el manteniment corresponent i que no hi ha cap incidència pendent que pugui agreujar-se després de centenars de quilòmetres de carretera.
La manera de conduir també es nota a la butxaca
No només importa l'estat del cotxe. La manera de conduir té una incidència directa sobre el consum de combustible.
Els especialistes en conducció eficient recorden que les accelerades brusques, les frenades constants o mantenir velocitats excessivament elevades fan augmentar el consum i acceleren el desgast de peces com els frens o els pneumàtics.
En canvi, mantenir una velocitat estable, anticipar les maniobres i circular amb suavitat permet gastar menys carburant i allargar la vida útil del vehicle.
Comparar preus abans de contractar serveis pot suposar un bon estalvi
L'estiu és una època en què moltes persones aprofiten per renovar l'assegurança del cotxe, passar la ITV o fins i tot llogar un vehicle per a les vacances.
En aquests casos, comparar preus entre diferents empreses continua sent una de les formes més senzilles d'estalviar. Les tarifes poden variar notablement segons la companyia, l'antiguitat del permís de conduir, els quilòmetres previstos o fins i tot la població on es contracta el servei.
Uns pneumàtics en bon estat també redueixen el consum
Els pneumàtics són un dels elements que més influeixen tant en la seguretat com en l'eficiència del vehicle.
Circular amb una pressió inferior a la recomanada incrementa la resistència al rodament i, en conseqüència, el consum de combustible. Per això és convenient comprovar-ne la pressió abans de sortir, especialment si el cotxe viatjarà més carregat de l'habitual.
A més, revisar el desgast de la banda de rodament permet detectar possibles problemes abans que es converteixin en un risc durant el trajecte.
Compartir vehicle ajuda a reduir les despeses
Quan diverses persones es dirigeixen al mateix destí, compartir cotxe continua sent una de les fórmules més efectives per repartir els costos del viatge.
A més de fer-ho amb familiars o amics, també hi ha plataformes especialitzades que permeten posar en contacte conductors i passatgers que comparteixen recorregut. D'aquesta manera, el cost del combustible i dels peatges es reparteix entre diversos ocupants i també es contribueix a reduir el nombre de vehicles a la carretera.
Planificar l'aparcament evita perdre temps i diners
Un altre aspecte que sovint es passa per alt és l'aparcament. Donar voltes durant molta estona buscant una plaça no només fa perdre temps, sinó que també incrementa el consum de combustible.
Actualment existeixen aplicacions que permeten consultar en temps real la disponibilitat d'aparcaments, comparar-ne els preus o gestionar el pagament de les zones regulades des del telèfon mòbil. Planificar aquest aspecte abans d'arribar al destí pot evitar més d'un maldecap.
Petits gestos que també marquen la diferència
Els experts recorden que hi ha altres accions senzilles que també contribueixen a reduir la despesa. Portar només l'equipatge imprescindible, retirar la baca si no s'utilitza, escollir benzineres amb preus més competitius o evitar les hores de màxima congestió són mesures que, sumades, poden representar un estalvi considerable en un viatge llarg.
En qualsevol cas, coincideixen que la millor manera d'estalviar és no descuidar la seguretat. Un vehicle ben mantingut, una conducció tranquil·la i descansos periòdics durant el trajecte continuen sent les claus perquè les vacances comencin amb bon peu.
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