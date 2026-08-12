La DGT avisa: aquest radar és el que més preocupa els conductors: Arriba a posar 120 multes en només una hora
El control es va instal·lar en un carrer de Sant Vicent del Raspeig durant una campanya de la DGT i ha portat l'Ajuntament a estudiar noves mesures de seguretat viària
Un control de velocitat realitzat a Sant Vicent del Raspeig, a Alacant, ha deixat una de les xifres més sorprenents de les últimes campanyes de vigilància: 120 infraccions per excés de velocitat en només 40 minuts. Això equival a una mitjana de tres conductors sancionats cada minut, o un cada vint segons.
El dispositiu formava part d'una campanya de control de velocitat impulsada per la Direcció General de Trànsit (DGT) i va ser executat per la Policia Local del municipi. L'elevat nombre d'infraccions ha portat les autoritats locals a estudiar possibles actuacions per millorar la seguretat de la zona.
120 infraccions en menys d'una hora
El radar mòbil es va instal·lar el passat 6 d'agost al carrer Río Turia, una de les principals vies de Sant Vicent del Raspeig.
En només 40 minuts de funcionament, els agents van detectar fins a 120 vehicles circulant per sobre de la velocitat permesa, una dada especialment elevada tenint en compte el curt període durant el qual es va mantenir actiu el control.
El cas s'ha fet especialment mediàtic perquè no es tracta d'un dels grans radars fixos de la DGT, sinó d'un cinemòmetre mòbil de la Policia Local utilitzat durant una campanya especial de vigilància.
Multes de fins a 600 euros
Superar el límit de velocitat pot comportar sancions molt diferents en funció de la velocitat detectada.
La normativa de trànsit preveu multes d'entre 100 i 600 euros i, en els casos més greus, una pèrdua d'entre dos i sis punts del permís de conduir.
Els excessos més petits poden comportar una sanció de 100 euros sense retirada de punts, mentre que a mesura que augmenta la velocitat també ho fan la multa i els punts que es poden perdre.
Per això, dos conductors fotografiats pel mateix radar no necessàriament reben la mateixa sanció: tot depèn de quant hagin superat el límit establert.
Quan l'excés de velocitat pot convertir-se en delicte
En els casos més extrems, circular massa ràpid deixa de ser una simple infracció administrativa i pot convertir-se en un delicte contra la seguretat viària.
El Codi Penal estableix que pot existir responsabilitat penal quan un conductor supera en més de 60 km/h el límit permès en una via urbana o en més de 80 km/h en una via interurbana.
En aquests casos, les conseqüències poden anar molt més enllà d'una multa i incloure pena de presó, multa penal, treballs en benefici de la comunitat i retirada del permís de conduir.
L'Ajuntament estudia mesures a la zona
Les 120 infraccions detectades en tan poc temps han fet saltar les alarmes al municipi.
L'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig ha anunciat que estudiarà la situació per determinar si és necessari adoptar noves mesures de seguretat viària al carrer Río Turia i al seu entorn.
El departament municipal d'Infraestructures també analitzarà possibles intervencions per reduir les conductes de risc i aconseguir que els vehicles respectin més els límits establerts.
La velocitat, sota la lupa de la DGT
La DGT realitza periòdicament campanyes especials de control de velocitat tant en carreteres interurbanes com en vies urbanes, sovint amb la col·laboració de policies locals.
Trànsit recorda que l'excés de velocitat continua sent un dels principals factors de risc en els accidents i que augmentar la velocitat no només incrementa la probabilitat de patir un sinistre, sinó també la gravetat de les seves conseqüències.
El cas de Sant Vicent del Raspeig ha posat xifres a aquesta preocupació: 120 infraccions en només 40 minuts, una dada que ha obligat les autoritats locals a plantejar-se si cal reforçar les mesures per aconseguir que els conductors aixequin el peu de l'accelerador.
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