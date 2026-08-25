El 75% dels conductors posa en risc el seu gos al cotxe: així l’has de portar per evitar multes i accidents
La normativa obliga a evitar que l’animal interfereixi en la conducció i les sancions poden arribar als 500 euros
Viatjar amb el gos al cotxe és una situació molt habitual, especialment durant les vacances, els caps de setmana o els desplaçaments llargs. Tot i això, no sempre es fa de manera segura. Hi ha conductors que porten l’animal al seient del darrere, altres el deixen moure lliurement per l’habitacle i alguns fins i tot el transporten a la falda o al seient del copilot.
Les dades mostren que el problema és molt més habitual del que sembla. Segons la Reial Societat Canina d'Espanya (RSCE), a partir d’informació recopilada per laFundación RACE i Babyauto, tres de cada quatre conductors transporten els seus gossos de manera insegura dins del vehicle, és a dir, un 75%.
Entre les principals causes hi ha l’ús de sistemes de retenció inadequats, la col·locació de l’animal en zones poc segures del cotxe i, sobretot, el desconeixement sobre com s’ha de transportar correctament una mascota.
De fet, set de cada deu automobilistes reconeixen tenir dubtes sobre la normativa. Concretament, un 42% considera que la legislació és confusa i un 27% admet que no sap exactament com ha d’actuar.
Com ha d’anar un gos dins del cotxe?
La clau és que l’animal viatgi correctament subjectat i que no pugui interferir en cap moment en la conducció.
El gos no hauria de poder desplaçar-se lliurement per l’habitacle ni accedir a la zona del conductor. Per això, cal utilitzar un sistema de retenció adequat a la mida i les característiques de l’animal, que limiti els seus moviments durant el trajecte i redueixi els riscos en cas de frenada o accident.
L’estudi també posa sobre la taula un altre problema: el 61% dels propietaris considera que utilitza un dispositiu homologat, tot i que actualment no existeix una normativa específica que certifiqui de manera uniforme la seguretat de tots aquests sistemes.
Aquesta manca de concreció és precisament una de les qüestions que denuncia la RSCE, que reclama una normativa més clara i més informació per als conductors.
Què passa si el gos viatja solt?
Portar el gos sense lligar dins del cotxe no només pot comportar una multa. També suposa un risc important en cas de frenada brusca o accident.
Segons les dades recollides per laFundación RACE i Babyauto, un 4% dels conductors reconeix portar el gos completament solt dins del vehicle.
En un accident a només 50 km/h, la força amb què l’animal pot sortir projectat equival aproximadament a trenta vegades el seu propi pes. Això significa que el gos pot patir lesions molt greus i, al mateix temps, convertir-se en un perill per als altres ocupants.
Per aquest motiu, permetre que una mascota viatgi lliurement per l’habitacle pot tenir conseqüències molt més greus que una simple distracció.
Què exigeix el Reglament General de Circulació?
El Reglament General de Circulació estableix que el conductor ha de mantenir en tot moment la llibertat de moviments, un camp de visió adequat i l’atenció necessària per garantir la seguretat viària.
Això implica que els animals han d’estar situats de manera que no interfereixin en la conducció.
El reglament, però, no concreta de manera detallada quin sistema de retenció s’ha d’utilitzar en cada cas. Aquesta falta de precisió és una de les raons per les quals molts conductors continuen tenint dubtes.
Multes de fins a 500 euros i 6 punts
Transportar incorrectament una mascota pot comportar diferents sancions en funció de la gravetat de la situació.
Els sistemes de subjecció inadequats poden comportar multes de fins a 80 euros.
Si el gos viatja solt als seients del darrere, sense un sistema de retenció o col·locat incorrectament, la sanció pot situar-se entre els 100 i els 200 euros.
Les situacions més greus són aquelles en què l’animal viatja a la falda del conductor, als seients davanters o completament solt per l’habitacle. Aquestes conductes poden considerar-se negligents i comportar multes d’entre 200 i 500 euros, a més de la retirada de 6 punts del carnet de conduir.
El president de la Reial Societat Canina d'Espanya, José Miguel Doval, insisteix que la seguretat viària també implica protegir els animals que viatgen amb nosaltres i reclama una normativa més clara, més informació per als propietaris i sancions proporcionades.
Per tant, abans de començar qualsevol trajecte amb una mascota, és important assegurar-se que el gos viatja ben subjectat, que no pot arribar fins al conductor i que el sistema utilitzat redueix al màxim els riscos tant per a l’animal com per a la resta d’ocupants.
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