TECNOLOGIA
Les càmeres amb IA de l’AP-7 i l’A-2 ja han detectat més de 8.500 conductors utilitzant el mòbil
El Servei Català de Trànsit ha provat un sistema capaç de detectar automàticament l’ús del telèfon i el cinturó de seguretat i estudia incorporar-lo als seus controls
Sofía Aladro
La intel·ligència artificial comença a guanyar protagonisme en la vigilància de les carreteres. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha provat durant els mesos de juny i juliol un nou sistema instal·lat en un carro-remolc mòbil que fa servir càmeres d’alta definició i algoritmes d’IA per detectar conductors que utilitzen el telèfon mentre condueixen o circulen sense portar ben cordat el cinturó de seguretat.
La prova, realitzada a l’A-2 i l’AP-7, ha permès analitzar el comportament dels conductors en diferents condicions de trànsit. Durant aquest període, les càmeres van detectar més de 8.500 casos d’ús del mòbil i més de 4.500 infraccions relacionades amb el cinturó. El sistema pot identificar tant els conductors que subjecten el telèfon mòbil amb la mà com aquells que el porten recolzat sobre les cames, una pràctica especialment perillosa perquè obliga a apartar la vista de la carretera.
Una càmera capaç de detectar les infraccions
El sistema funciona mitjançant càmeres d’alta definició que capten l’interior dels vehicles i algoritmes d’intel·ligència artificial que analitzen les imatges automàticament. La tecnologia permet detectar possibles infraccions relacionades amb dues de les conductes de risc més habituals al volant. En les proves, la precisió va superar el 70% en la detecció de possibles infraccions i va arribar a més del 84% en el cas de l’ús del mòbil.
Els resultats també mostren diferències segons la carretera. A l’A-2, a l’entorn de Cornellà de Llobregat, es va estimar que un 5% dels conductors utilitzava el telèfon, davant el 3,6% registrat a l’AP-7. En el conjunt de la prova, l’estimació es va situar en el 4,3%. L’ús del mòbil va ser més habitual entre setmana, especialment de dimecres a divendres, i durant el dia, amb una incidència més gran entre les 11.30 i les 15.30 hores.
El cinturó s’incompleix més durant la nit
El comportament canvia quan s’analitza l’ús del cinturó. L’AP-7 va registrar una proporció de conductors o ocupants que no l’utilitzaven correctament, amb un 1,8%, davant l’1,2% de l’A-2. A més, les infraccions relacionades amb aquest sistema de seguretat van augmentar durant els caps de setmana, especialment els dissabtes, i van ser més freqüents en determinades franges nocturnes i de matinada.
Per ara, les càmeres es troben en fase de prova i no s’ha establert una data perquè comencin a utilitzar-se per imposar multes. El Servei Català de Trànsit preveu estudiar la seva incorporació al futur Pla de Seguretat Viària 2027-2030 com una eina per reforçar els controls i lluitar contra les distraccions al volant. La tecnologia podria permetre, a més, conèixer amb més precisió quan i on es produeixen aquestes conductes de risc i orientar futures campanyes de seguretat viària.
- Vicio, la cadena d’hamburgueses que triomfa a Espanya, aterra a Girona
- Un enterrament digne per a en Pere, una persona sense llar que ha mort: 'Dormir al carrer mata
- El mapa del turisme a Girona: aquests són els municipis amb més viatges amb pernoctació
- Empantanegada general a l’operació sortida del Girona
- El fabricant de bicicletes més gran del món obre una filial a Girona
- Prop de 400 gironins mantenen viu el llegat històric amb el grup de WhatsApp 'Fotos Antigues de Girona'
- Denuncien que Corçà triga tres mesos a expedir el certificat d’empadronament a un veí amb ELA, un tràmit que es resol en 'pocs dies
- Vuit anys construint una comunitat: Walden XXI, a punt d'obrir les portes