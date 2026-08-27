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Aquestes són les dues noves senyals de trànsit que encara desconeixen molts conductors

La P-33 i la P-35 alerten de situacions de risc a la carretera i formen part dels canvis introduïts en el Reglament General de Circulació

Aquestes són les dues noves senyals de trànsit que encara desconeixen molts conductors

Aquestes són les dues noves senyals de trànsit que encara desconeixen molts conductors / CC0

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Bruna Segura

Girona

Les carreteres incorporen senyals que els conductors veuen cada dia, però n’hi ha algunes que encara generen dubtes perquè el seu disseny és relativament recent. És el cas de les senyals P-33 i P-35, dues indicacions de perill que alerten de situacions que poden complicar la conducció.

Els dos senyals formen part de les modificacions del Reglament General de Circulació i tenen com a objectiu advertir els conductors amb antelació perquè puguin adaptar la velocitat i extremar les precaucions.

P-33: compte amb la visibilitat

La P-33 indica que s’aproxima un tram on la visibilitat pot quedar reduïda. La situació pot estar provocada per boira, pluja intensa, neu, fum o altres circumstàncies que dificultin veure correctament la carretera i la resta de vehicles.

Tot i que aquest tipus d’advertiment ja existia, el disseny de la senyal es va actualitzar per facilitar-ne la identificació i reforçar la seguretat viària.

Quan un conductor es troba aquesta senyal, és recomanable reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i adaptar la conducció a les condicions de visibilitat. En funció de la situació, també pot ser necessari circular amb els llums corresponents.

Senyal P33

Senyal P33 / DGT

P-35: quan els vehicles creuen les seves trajectòries

La segona senyal, la P-35, avisa de la proximitat d’un tram de carrils trançats, una configuració que pot resultar especialment conflictiva perquè coincideixen vehicles que s’incorporen a una via amb d’altres que en volen sortir.

En aquests punts, les trajectòries dels vehicles es poden creuar en un mateix tram, fet que obliga a extremar la precaució i a estar especialment pendent de les maniobres dels altres conductors.

Els carrils trançats són habituals sobretot en autopistes i autovies, on un mateix espai pot funcionar alhora com a carril d’acceleració per als vehicles que s’incorporen i de desacceleració per als que abandonen la via.

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Davant d’una P-35, és important anticipar les maniobres, comprovar els retrovisors i evitar canvis bruscos de carril. La senyal, per tant, no indica simplement que hi haurà un canvi de carril, sinó que alerta d’un punt on diferents fluxos de trànsit poden coincidir i creuar-se.

SeNYal P35

SeNYal P35 / DGT

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