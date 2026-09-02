Nou canvi de Trànsit: Obliguen als conductors a avançar els ciclistes a aquesta velocitat
La mesura entrarà en vigor a l'octubre i obligarà a disminuir almenys 20 km/h la velocitat durant l'avançament
Els conductors que avancin una bicicleta hauran d'extremar encara més les precaucions a partir de l'1 d'octubre. Una modificació del Reglament General de Circulació introduirà una nova obligació destinada a reforçar la seguretat dels ciclistes, especialment en carreteres secundàries i vies amb una elevada convivència entre vehicles i bicicletes.
La reforma estableix que els vehicles hauran de reduir la velocitat almenys 20 km/h respecte al límit màxim permès abans d'iniciar la maniobra d'avançament.
Més protecció per als ciclistes
L'objectiu principal de la nova norma és reduir el risc d'accidents provocats per la diferència de velocitat entre cotxes i bicicletes.
Segons els responsables de seguretat viària, el pas d'un vehicle a gran velocitat pot generar turbulències i desplaçaments d'aire que afectin l'estabilitat dels ciclistes, especialment en carreteres estretes o amb poc marge lateral.
Amb aquesta reducció obligatòria de velocitat es pretén que els avançaments es facin de manera més progressiva, segura i amb una major capacitat de reacció davant qualsevol imprevist.
També cal mantenir la distància lateral
La nova exigència no substitueix les normes actuals, sinó que s'hi afegeix.
Per tant, els conductors continuaran obligats a deixar una separació lateral mínima d'1,5 metres quan avancin una bicicleta. En aquelles vies amb més d'un carril per sentit, també es recomana ocupar parcialment o totalment el carril contigu per garantir una maniobra segura.
Les autoritats recorden que molts dels accidents greus amb ciclistes es produeixen precisament durant els avançaments, un dels moments més delicats de la circulació.
Multes i retirada de punts
Trànsit preveu controlar el compliment de la norma mitjançant dispositius específics en carreteres freqüentades per ciclistes.
Els conductors que no redueixin la velocitat de la manera exigida s'exposaran a sancions econòmiques i a la pèrdua de punts del carnet de conduir, ja que es considerarà una conducta que posa en risc la seguretat dels usuaris més vulnerables de la via.
Amb aquesta reforma, les autoritats busquen reduir la sinistralitat i millorar la convivència entre ciclistes i conductors, en un context en què l'ús de la bicicleta continua creixent tant per motius esportius com de mobilitat quotidiana.
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