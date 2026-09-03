Automoció
El comitè d’empresa de Seat veu inacceptable la possible desaparició de la marca
Matías Carnero, representant dels treballadors i membre del consell de supervisió del grup Volkswagen, demanarà explicacions demà en la reunió que se celebrarà a Alemanya.
Xavier Pérez
La presumpta filtració d’una part del contingut de l’informe que demà debatrà el consell de supervisió del grup Volkswagen, i que anuncia el possible final de la marca Seat com a part de les mesures de sanejament del consorci alemany, ha provocat la crítica immediata dels representants sindicals de la companyia espanyola. En unes declaracions recollides per l’agència Efe, el president del comitè d’empresa de Seat, Matías Carnero (UGT), ha assenyalat que és «inacceptable» el que publica el setmanari econòmic alemany ‘WirtschaftsWoche’, i que ha fet saltar totes les alarmes a Martorell.
El representant sindical ha posat èmfasi a assenyalar la importància del fet que la recent inversió de 10.000 milions d’euros que el grup Volkswagen va fer a Seat i Cupra per electrificar la companyia, també s’ha valgut de fons públics. «Si desaparegués la marca, algú hauria de demanar responsabilitats al consorci alemany. Si això fos cert, caldria muntar un pla B per buscar una alternativa», ha indicat.
Tal com apuntava EL PERIÓDICO aquest matí, l’adeu a la marca Seat podria obrir la porta a una nova plataforma de vehicles elèctrics per a la planta de Martorell, una cosa que Matias Carnero reclama fa molt temps. De fet, el març del 2022, ja va assenyalar en una entrevista concedida a EL PERIÓDICO que o s’aconseguien noves plaraformes o «a partir del 2029 no es fabricaran més Seats a Martorell». Potser ha arribat el moment.
Filtració interessada
Matías Carnero s’ha mostrat molt molest amb aquesta ‘filtració’ que podrà ser interessada, just un dia abans de la reunió del consell de supervisió, del qual ell forma part, i apel·la a la «cautela» davant una informació «que no sabem si és real o no».
El que està clar és que la primera reacció del comitè d’empresa de Seat S.A. serà demanar explicacions al comitè executiu del grup sobre la veracitat d’aquesta informació, ja que si fos real aquesta notícia suposaria «posar a la diana» la marca Seat en un termini de tot just tres anys. En la reunió de demà s’ha d’abordar quina estructura planeja adoptar el consorci per als pròxims anys després de les retallades que durà a terme, «per la qual cosa no hi ha res decidit», assenyalen des de la marca espanyola que compleix 76 anys aquest 2026.
El representant sindical ha aprofitat per demanar a les administracions que es posin les piles per salvaguardar el futur industrial del sector a Espanya. Carnero demana a les administracions públiques que «s’impliquin i demanin responsabilitats« al consorci alemany per mantenir la fabricació de vehicles de la marca Seat.
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