Automoció en crisi
La supervivència de Seat com a marca i de tot el grup Volkswagen es decideix demà a Wolfsburg
El consell de supervisió del consorci alemany es reunirà per deliberar sobre els detalls de la reestructuració del grup, tot i que des de la marca espanyola admeten que no es prendrà cap decisió
Xavier Pérez
Fa anys que la marca Seat, com a tal, sap que té els dies comptats. La crisi del GovernVolkswagen que va explotar abans de l’estiu podria acabar per emportar-se una de les icones de la indústria automobilística espanyola. Seat pot entrar la llista de territoris sacrificables per part del consorci alemany per poder salvar la nau, i segons mitjans alemanys (que parlen de la data del 2029), el grup Volkswagen estudia prescindir de la marca (no de la companyia, que també fabrica Cupra). Tot això podria estar reflectit en un informe confidencial que tan sols coneixen 20 persones del grup i que demà es presentarà davant el consell de supervisió a Wolfsburg. No només afecta Seat, sinó també la resta de les marques del grup.
La supervivència de Seat, doncs, trontolla. Des de la marca espanyola no han volgut comentar detalls sobre això, ja que en realitat es desconeix el contingut de l’informe, la filtració del qual està tipificada (per escrit) amb pena de presó. Seat admet que «tota la indústria, inclòs el Grup Volkswagen i, per descomptat, Seat S.A., estem immersos en una profunda transformació, basada en el nostre compromís amb l’electrificació».
Des de la companyia espanyola assenyalen que «el context global ha canviat significativament, impactant de manera severa en el sector de l’automòbil, especialment l’últim any. Per això, el Grup Volkswagen està treballant en un pla de transformació del negoci de tot el Grup per reforçar la seva competitivitat i eficiència.L’objectiu és fer que tot el Grup Volkswagen i les seves respectives companyies siguin més eficients i àgils, així com aprofitar de forma sistemàtica potencials sinergies tecnològiques. Aquesta estratègia s’està debatent en diferents reunions del Consell de Supervisió», i incideixen a assenyalar que «no s’ha pres cap decisió sobre això».
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