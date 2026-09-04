Per què alguns vehicles porten matrícula blava? Aquest és el seu significat
Les plaques de color blau identifiquen taxis i vehicles de transport de passatgers autoritzats i faciliten el control de les autoritats
La majoria de vehicles que circulen per les carreteres espanyoles comparteixen el mateix model de matrícula: fons blanc i caràcters negres. Per això, quan apareix una placa diferent, acostuma a cridar l’atenció. Una de les més habituals és la matrícula blava, present en alguns vehicles destinats al transport de passatgers.
Aquest distintiu no és decoratiu ni respon a una decisió dels propietaris. Es tracta d’una mesura regulada per la normativa estatal que permet identificar de manera ràpida determinats vehicles professionals.
Quins vehicles porten matrícula blava?
Des de l’1 d’agost de 2018, els vehicles destinats al transport de viatgers de fins a nou places de nova matriculació han d’incorporar una placa posterior amb fons blau i caràcters blancs.
Aquesta obligació afecta principalment els taxis i els vehicles de lloguer amb conductor (VTC). La matrícula davantera manté el format habitual de fons blanc i lletres negres, mentre que la posterior és la que incorpora el color distintiu.
L’objectiu és facilitar la identificació immediata dels vehicles autoritzats per prestar aquest tipus de serveis.
Una mesura per combatre l’intrusisme
La introducció de les matrícules blaves va respondre a una modificació del Reglament General de Vehicles impulsada per millorar el control del transport públic de passatgers.
Entre les finalitats principals hi havia la lluita contra l’intrusisme i els serveis il·legals, ja que permet a les autoritats identificar de manera més senzilla quins vehicles disposen de la llicència corresponent.
A més, aquest sistema facilita les tasques d’inspecció i control, especialment en zones amb una elevada presència de taxis i VTC.
També les porten Uber i Cabify
La normativa afecta tots els vehicles autoritzats per al transport de passatgers, inclosos els que operen a través de plataformes com Uber o Cabify, sempre que hagin estat matriculats després de l’entrada en vigor de la mesura.
Els vehicles registrats abans de l’agost de 2018 van disposar d’un període transitori per adaptar-se al nou format, sense necessitat de modificar la numeració de la matrícula.
Un sistema estès a Europa
L’ús de distintius específics per als vehicles de transport de passatgers no és exclusiu de l’Estat espanyol. Diversos països europeus utilitzen sistemes similars per facilitar-ne la identificació.
L’objectiu és que tant les autoritats com els usuaris puguin reconèixer fàcilment els vehicles que disposen de les autoritzacions necessàries per prestar serveis de transport de viatgers.
Altres matrícules especials
Les plaques blaves conviuen amb altres tipus de matrícules especials presents al parc automobilístic. Entre elles hi ha les matrícules provisionals, les diplomàtiques, les de les forces de seguretat o les corresponents als vehicles històrics.
Totes comparteixen una mateixa finalitat: identificar ràpidament determinades categories de vehicles i facilitar-ne el control administratiu i policial.
Per això, les matrícules blaves no només tenen una funció visual, sinó que també constitueixen una eina de seguretat i de garantia per als usuaris que contracten serveis de transport de passatgers.
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