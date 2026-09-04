Les bateries dels cotxes elèctrics ja són gairebé un 40% més barates: quan ho notaràs al preu final?
La caiguda dels costos obre la porta a vehicles elèctrics més assequibles en els pròxims anys
El preu de les bateries dels cotxes elèctrics està baixant amb força. I no és una dada menor: la bateria continua sent un dels components més cars d’un vehicle elèctric i, per tant, qualsevol reducció del seu cost pot acabar tenint un impacte directe en el preu que paga el consumidor.
Entre el 2020 i el 2025, els preus globals de les bateries van disminuir entre un 21% i un 24% en termes nominals, passant aproximadament dels 165-185 euros per kWh als 130-140 euros per kWh. Si es té en compte la inflació, la caiguda real se situa entre el 35% i el 37%.
Però darrere d’aquesta baixada hi ha diversos factors. L’augment de la producció mundial, l’evolució dels processos industrials, la reducció del preu d’algunes matèries primeres i una competència cada vegada més intensa entre fabricants estan contribuint a abaratir les bateries per a vehicles elèctrics. Anàlisis anteriors del Fraunhofer ISI també assenyalen l’excés de capacitat productiva a la Xina i la forta caiguda dels preus de les cel·les com a elements clau.
Estan baixant totes les bateries?
No totes les bateries baixen necessàriament de preu al mateix ritme. El cost depèn de la tecnologia utilitzada, dels materials, de la química de les cel·les i del procés de fabricació.
En el mercat dels cotxes elèctrics conviuen, entre d’altres, bateries amb química LFP —liti-ferrofosfat— i bateries NMC —níquel, manganès i cobalt—. La reducció del cost de les cel·les d’aquestes tecnologies ha estat important durant els últims anys, especialment per l’abaratiment de materials i l’augment de la producció.
Per tant, quan es parla d’una caiguda global pròxima al 40%, no significa que cada bateria concreta sigui avui exactament un 40% més barata, sinó que es tracta d’una evolució mitjana del mercat una vegada corregit l’efecte de la inflació.
L’estudi que confirma el canvi de tendència
Les dades provenen d’un estudi conjunt del Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (Fraunhofer ISI) i l’International Council on Clean Transportation (ICCT).
La investigació analitza l’evolució del mercat alemany entre el 2020 i el 2025, un mercat que els autors consideren especialment rellevant per entendre les tendències de la indústria automobilística europea.
L’estudi es basa en més de 100.000 dades individuals i analitza sis segments diferents de vehicles, des dels cotxes petits fins als models de luxe.
Una de les conclusions més sorprenents és que els cotxes elèctrics comparables van abaratir-se aproximadament un 18% en termes reals durant aquest període.
En canvi, els vehicles amb motor de combustió van encarir-se al voltant d’un 2% en termes reals.
Si les bateries són més barates, per què gairebé no es nota en el preu dels cotxes?
Aquí hi ha una de les claus de l’estudi.
La reducció del cost de les bateries encara no s’ha traslladat completament al preu de venda dels vehicles.
Una part de l’estalvi s’ha utilitzat per oferir cotxes millors. Entre el 2020 i el 2025, l’autonomia mitjana dels cotxes elèctrics va augmentar aproximadament un terç. Els vehicles també han guanyat potència, equipament i tecnologia.
És a dir, en comptes de fabricar exactament el mateix cotxe i abaixar-ne dràsticament el preu, molts fabricants han utilitzat les bateries més barates per instal·lar bateries més grans, augmentar l’autonomia o millorar les prestacions.
A això s’hi afegeixen les enormes inversions que les marques han fet en noves plataformes elèctriques, fàbriques de bateries, recerca i desenvolupament i processos de producció.
Cada vegada hi ha més cotxes elèctrics per triar
L’estudi també detecta un canvi molt important en l’oferta.
El nombre de models elèctrics disponibles al mercat alemany va passar de només 38 models el 2020 a 159 el 2025.
En només cinc anys, per tant, l’oferta s’ha multiplicat per més de quatre.
En paral·lel, el nombre de models amb motor de combustió va baixar de 275 a 194.
Aquesta ampliació de l’oferta pot acabar sent decisiva perquè augmenta la competència entre fabricants, un dels factors que tradicionalment contribueix a pressionar els preus a la baixa.
El gran pronòstic: encara poden baixar més
Els responsables de l’estudi consideren que el potencial d’abaratiment dels cotxes elèctrics encara no s’ha esgotat.
Patrick Plötz, responsable del Departament de Tecnologia Energètica i Sistemes Energètics del Fraunhofer ISI i un dels autors de la investigació, assenyala que la forta caiguda del cost de les bateries encara no s’ha reflectit completament en els preus de catàleg.
Això significa que encara hi ha marge perquè els preus baixin.
Si la producció de bateries continua augmentant, milloren les tecnologies, creix la competència entre marques i els fabricants recuperen progressivament les grans inversions inicials, una part més important de l’estalvi podria acabar arribant directament al comprador.
Cotxes elèctrics més barats en els pròxims anys?
Aquesta és precisament una de les grans conclusions de la investigació.
La combinació de bateries més barates, més producció, més fabricants i una oferta cada vegada més àmplia pot acostar progressivament el preu dels cotxes elèctrics al dels vehicles de combustió.
Els investigadors consideren que una regulació estable, l’augment de la fabricació de bateries a Europa i la consolidació del mercat poden accelerar aquesta tendència.
Per al consumidor, el missatge és clar: encara que la caiguda de gairebé un 40% en el cost real de les bateries no s’hagi traduït de moment en una baixada equivalent del preu dels cotxes, bona part d’aquest marge encara existeix.
I això pot convertir-se en una de les principals armes perquè el cotxe elèctric sigui més assequible durant els pròxims anys.
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