Automoció en crisi
¿Quin futur li espera a Seat després del pla de reestructuració al grup Volkswagen?
La marca espanyola continuarà amb el seu pla, almenys, fins al final de vida dels seus tres models: Ibiza, Arona i León, previst per al 2032
Illa es compromet a fer «tot el que estigui a la seva mà» per salvar Seat i els llocs de treball
Xavier Pérez
Això de la presumpta filtració de l’informe del consell d’administració del grup Volkswagen en vigílies de presentar-lo al consell de vigilància del consorci, apuntant a un tancament prematur de Seat el 2029, esgrimeix tots els requisits de la notícia falsa interessada en qualsevol manual de comunicació empresarial. Deixa-ho anar a veure com respira l’entorn. Aquesta sembla l’explicació més plausible del que ha passat entre dimecres i dijous d’aquesta setmana a Wolfsburg. El que sembla clar és que no hi ha una decisió ferma sobre el futur immediat i per ara la marca espanyola continuarà amb el seu pla, almenys, fins al final de vida dels seus tres models: Ibiza, Arona i León, previst per al 2032. Una cosa que ja s’havia comunicat.
Amb l’espasa de Dàmocles amenaçant el tancament de quatre fàbriques del grup a Alemanya, els sindicats es van afanyar a moure fitxa per pressionar el consorci automobilistic. Fins i tot és possible que el consell d’administració hagués llançat el globus sonda per distreure l’atenció, dins del pols que manté i mantindrà amb els representants dels treballadors. Reduir costos en uns 90.000 milions d’euros i optimitzar les fàbriques no serà tasca fàcil.
Avanç inaudit
Segons fonts pròximes a la direcció de la companyia espanyola, «és la primera vegada que s’avança una reunió per por de filtracions». I és que la reunió que s’havia de celebrar avui a Wolfsburg es va avançar de manera precipitada a ahir a la tarda, d’improvís i sense coneixement de molts departaments de l’empresa.
La votació i l’acord unànime posterior del consell de supervisió i els seus 20 membres, es va produir després d’un primer intent fallit matisat per la part sindical que va obligar a reformular el text deixant clar que de tancar les fàbriques sense més ni més, res de res. Els buscaran una sortida. Superat aquest escull, també es va eliminar (si és que va estar alguna vegada a l’informe) aquest possible calendari de vida final per a marques com Seat. L’informe en qüestió era el mateix que es va elaborar i va presentar a estudi al consell de supervisió el 9 de juliol, en el qual tampoc figurava cap menció explicita al tancament de Seat.
Amb tota la informació a la mà i a expenses al desenvolupament de les negociacions per a cada punt de l’acord. El que sembla clar és que la continuïtat de Seat com a marca de cotxes segueix on s’havia quedat abans de l’estiu. A l’espera d’encaixar totes les peces. Bé és cert que algunes persones a la companyia també pensen que aferrar-se a la nostàlgia no dona diners ni assegura llocs de treball.
Així doncs, el futur de Seat com a marca passa ara mateix per mantenir l’actual gamma de models amb l’Ibiza, l’Arona i el León, i les seves vendes que representen 257.400 unitats de les més de 586.000 que la companyia (formada per Seat i Cupra) va comercialitzar el 2025. La seva vida està planificada fins al 2032, tot i que òbviament està associada a la mesura aprovada ahir per a tot el grup que suposa un fre de producció de tres milions de vehicles anuals (deixant en 9 milions la capacitat productiva que avui és de 12 milions), la simplificació del 50% d’una gamma de vehicles en el grup (que actualment compta amb una cartera de 350 models repartits en les seves 12 marques), i la rebaixa del 75% dels equipaments opcionals als vehicles per aconseguir més eficiència en producció i en oferta al client.
La transició la marcarà la possible adjudicació d’una segona plataforma de vehicles elèctrics a la fàbrica de Martorell. Aquesta és la clau. En el moment que això passi, segur que s’accelerarà la desconnexió de Seat com a marca ja que on ara es produeixen els models de Seat s’haurà de condicionar per a aquesta segona plataforma elèctrica, i el que sorgeixi ja serà només amb el logo de Cupra.
El tancament de Seat s’està especulant des de la dècada dels anys 80 del segle passat, quan el grup Volkswagen va comprar la companyia. I fins avui. En la seva primera entrevista exclusiva amb EL PERIÓDICO com a CEO de la companyia, Markus Haupt anunciava fa menys d’un any que «tenim Seat per a una bona estona».
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