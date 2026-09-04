Automoció en crisi
Seat aposta per mantenir el seu actual full de ruta, tot i que reconeix la complexitat del moment
La marca, en el context de la companyia junt amb Cupra, seguirà amb els llançaments a l’espera de noves decisions l’any vinent.
Xavier Pérez
Si totes les vegades que els mitjans han anunciat la mort de Seat s’hagués plantat un arbre, tindríem un bosc. Això és el que deuen pensar molts lectors que fa anys que senten el final de la marca espanyola. Des que Seat va entrar al grup Volkswagen sempre ha sonat la cançó, però sempre han sigut globus sonda.
La marca sempre ha estat allà i, fins ara, ha sortit a la superfície. Fins i tot fa sis anys, quan Luca de Meo va abandonar el barco, el CEO del grup, Herbert Diess, va afirmar en una entrevista exclusiva a EL PERIÓDICO que «Seat suposa una referència dins del grup Volkswagen. Crec que té un pla molt viable i han aconseguit un nivell de rendibilitat bàsica important». En la seva primera entrevista exclusiva com a CEO de Seat i Cupra, Markus Haupt,també va dir a EL PERIÓDICO fa un any que «tenim Seat per a unabona estona». No deuen haver canviat tant les coses de la nit al dia.
El 2027 serà clau
El que sí que és cert és que amb l’aprovació del pla de viabilitat del grup Volkswagen d’ahir dijous, s’obre un escenari de negociacions amb els sindicats que de segur arribaran, almenys, fins a final d’aquest any. Les decisions importants es prendran el 2027. Puntada a seguir del grup. I arribats al riu ja veurem per on decideixen creuar. Fins aleshores, a continuar accelerant amb Seat.
Així es desprèn de la nota que Seat ha comunicat avui: «La marca Seat continua sent una part important de Seat S.A. i compta amb un full de ruta de producte clara per als pròxims anys. La companyia continuarà amb els llançaments i actualitzacions de producte ja previstes, inclosa la introducció de versions mild-hybrid de l’Ibiza i l’Arona prevista per al 2027».
La companyia adverteix, amb lògica d’acord amb el moment que viu el grup, que «més enllà del cicle de producte actual,el futur de la marca Seat continua analitzant-se. En el context actual, amb una regulació cada vegada més exigent, el cost de l’electrificació i la inversió necessària per desenvolupar una nova generació de models elèctrics, fan que aquesta anàlisi per continuar invertint en la marca Seat sigui cada vegada més complex».
Suport a l’usuari
Des de Seat coincideixen a assenyalar que «continuen sent possibles diversos escenaris més enllà del 2030. En funció de com evolucionin la regulació, la demanda dels clients i les condicions del mercat, es valorarà la continuïtat de la marca Seat. No s’ha pres cap decisió encara. Mantenir aquesta flexibilitat és essencial en una indústria l’entorn regulatori del qual, tecnològic i competitiu continua canviant amb rapidesa. Sigui quin sigui l’escenari que finalment es materialitzi, des de Seat S.A. i la nostra xarxa de concessionaris continuarem recolzant els clients de Seat i complint tots els compromisos adquirits amb ells», apunta la nota.
El mateix Oliver Blume, CEO del Grup Volkswagen, també ha volgut mostrar el seu recolzament a Seat com a companyia. «Seat S.A. té un paper important per exercir en el futur del Grup Volkswagen. La companyia ha demostrat la seva capacitat de transformació, amb una sòlida base industrial a Martorell i el creixement imparable de Cupra. Estic molt orgullós del que l’equip de Seat i Cupra ha aconseguit en els últims anys i això em fa molta confiança de cara al futur. Estem compromesos a continuar construint sobre aquesta base i a crear les condicions perquè Seat S.A. i Cupra continuïn creixent i contribuint a l’èxit del Grup. Alhora, hem de mantenir-nos flexibles i adaptar les nostres estratègies de marca i producte a la regulació, les condicions del mercat i el que demanen els nostres clients», ha afirmat.
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