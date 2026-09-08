El car-sharing guanya força al setembre: així pots estalviar diners en la tornada a la rutina
Compartir cotxe permet reduir despeses, descongestionar les carreteres i fer més eficients els desplaçaments diaris
El setembre marca la tornada a la rutina: torna la feina, l’escola, els desplaçaments diaris i, amb tot plegat, també augmenta la despesa en combustible, aparcament i peatges. En aquest context, una fórmula de mobilitat cada vegada més present torna a guanyar protagonisme: el car-sharing o cotxe compartit.
La idea és senzilla: si diverses persones fan trajectes semblants, poden compartir vehicle i repartir les despeses. Una opció especialment útil ara que es recuperen els horaris habituals i milers de persones tornen a desplaçar-se cada dia cap a centres de treball, universitats o altres punts de la ciutat i l’àrea metropolitana.
Què és exactament el car-sharing?
El car-sharing consisteix a compartir un vehicle entre diverses persones per fer un mateix trajecte o desplaçaments similars. En alguns casos, un conductor ofereix les places lliures del seu cotxe; en d’altres, plataformes digitals posen en contacte persones amb orígens, destinacions i horaris compatibles.
L’objectiu és aprofitar millor els vehicles que ja circulen i evitar que centenars de cotxes facin pràcticament el mateix recorregut amb una sola persona a dins.
Aquest model s’ha popularitzat gràcies a les aplicacions de mobilitat compartida, les plataformes digitals i les noves iniciatives de mobilitat urbana. En aquest àmbit també han aparegut empreses com WAIIS, que ha desenvolupat funcions pensades per facilitar viatges puntuals entre persones que comparteixen destinació.
La DGT posa el focus en els cotxes amb un sol ocupant
Una de les dades que ajuda a entendre el potencial del cotxe compartit és la baixa ocupació dels vehicles privats.
Segons dades citades de la DGT, entre el 80% i el 85% dels vehicles que circulen transporten només una persona. Aquesta realitat té conseqüències directes sobre la congestió del trànsit, el consum energètic i les emissions contaminants.
A més, l’ocupació mitjana del cotxe privat a Espanya se situa al voltant de les 1,7 persones per vehicle, mentre que en els trajectes compartits aquesta xifra pot acostar-se a les quatre persones.
Això vol dir que un mateix desplaçament es pot fer amb menys vehicles i amb una despesa repartida entre més usuaris.
Quant es pot estalviar?
Un dels principals atractius del cotxe compartit és l’estalvi econòmic.
Compartir vehicle pot permetre reduir entre un 30% i un 60% el cost d’un trajecte en comparació amb viatjar sol, especialment quan es reparteixen despeses com el combustible, els peatges i l’aparcament.
En plena tornada a la rutina, aquesta diferència pot ser especialment important per a les persones que recorren molts quilòmetres cada dia per anar a treballar.
Si diversos companys de feina viuen en zones pròximes o fan recorreguts semblants, compartir vehicle pot representar una reducció notable de la despesa mensual.
Menys cotxes i menys embussos
Els beneficis no són només individuals.
Si augmenta el nombre de persones que comparteixen vehicle, també disminueix el nombre de cotxes que circulen simultàniament.
Això pot contribuir a reduir els embussos, especialment durant les hores punta, i també disminuir la pressió sobre les zones d’aparcament.
Menys vehicles circulant significa també un menor consum de combustible i una reducció de les emissions de CO₂ i altres contaminants.
Per tant, el car-sharing no només permet estalviar diners, sinó que també pot contribuir a una mobilitat més sostenible.
Una opció especialment útil per al setembre
La tornada de les vacances acostuma a concentrar milers de desplaçaments en les mateixes franges horàries.
Moltes persones surten de casa entre primera hora del matí i mig matí i tornen a la tarda, sovint fent recorreguts molt similars als dels seus veïns o companys de feina.
Precisament aquesta coincidència converteix el setembre en un bon moment per plantejar-se el cotxe compartit per anar a treballar.
Organitzar-se amb companys, veïns o persones que facin recorreguts semblants pot ajudar a reduir la factura mensual i, al mateix temps, fer els desplaçaments més eficients.
Beneficis per a l’usuari i per a la societat
Per a l’usuari, els principals avantatges són evidents: estalviar combustible, repartir peatges, reduir el cost de l’aparcament i aprofitar millor cada trajecte.
Però a escala col·lectiva també hi ha beneficis importants: menys vehicles a la carretera, menys congestió, menor consum energètic i una reducció de les emissions.
Amb la tornada a la rutina del setembre, el car-sharing es presenta així com una alternativa cada vegada més interessant per afrontar els desplaçaments diaris.
En un moment en què moure’s en cotxe continua representant una despesa considerable per a moltes famílies, compartir vehicle pot convertir una rutina quotidiana en una oportunitat per estalviar diners i reduir l’impacte ambiental dels nostres desplaçaments.
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