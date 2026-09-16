Entrevista
Markus Haupt, CEO de Seat i Cupra: «El futur de Seat està assegurat. No perdrem llocs de treball»
El màxim responsable de la companyia automobilística espanyola dona la cara i parla per primera vegada, en exclusiva per a Prensa Ibérica, després dels delicats rumors de fa dues setmanes sobre la possible desaparició de la marca Seat.
Xavier Pérez
Markus Haupt va esperar sis mesos, en una interinitat gairebé eterna, que el nomenessin CEO de la companyia. El Periódico va ser el primer mitjà a entrevistar-lo. Ara, quan es compleix un any de la seva elecció, afronta un dels moments més complexos de la història de Seat S.A. Tornem a ser els primers a conèixer la seva opinió, les seves inquietuds, les seves pors i les seves esperances de cara al futur.
El passat 3 de setembre el Consell de Supervisió del Grup Volkswagen va validar el pla d’ajust proposat per la multinacional, que inclou el tancament de fàbriques a Alemanya, la reducció en un 50% de la gamma de models i l’acomiadament de prop de 100.000 empleats, mesures que van alimentar la possibilitat que la marca Seat tingui els dies comptats. Markus Haupt dona la cara per Seat i ens explica com veu el que pot passar d’ara endavant.
Quines setmanetes. ¿S’esperava tot aquest rebombori?
No són setmanes més intenses que altres. Crec que és important tenir clar que estem parlant de temes que es tracten al consell de supervisió del grup. I el que allà s’està tractant és el futur del grup des d’un aspecte positiu. ¿Per què? Perquè, igual que tota la resta de grups automobilístics, especialment els europeus, ens enfrontem a uns reptes molt grans i l’única manera d’afrontar aquests reptes és transformant-se.
¿Els han perjudicat els rumors de desaparició de Seat com a marca?
He llegit titulars que m’han fet molt de mal. M’han fet rumiar molt, perquè a vegades tinc seriosos dubtes de què busquen realment amb alguns d’aquests titulars quan, per exemple, llegeixo: ¿què passarà amb els empleats de Seat en el futur? Doncs no passarà res greu. Passarà simplement que veurem que es van complint els nostres plans de futur.
El grup vol un futur sòlid econòmicament, i per això cal fer canvis. Hi ha diversos grups de treball i el que normalment és molt necessari és mantenir una certa confidencialitat, perquè hi ha temes sensibles, per poder-los resoldre. Que es comencin a filtrar o que comencin a generar rumors normalment no ajuden a tenir un entorn de decisió més fàcil. I el que és clar és que no hi ha cap decisió presa.
Però, ¿Seat tancarà?
Tenim una estratègia clara mirant cap al futur, com ja hem dit en diverses ocasions, en què tenim Cupra com a motor de creixement d’aquesta companyia, que és Seat S.A., crec que creant una història d’èxits. El creixement és Cupra, i qui defineix aquesta aposta per aquest creixement de Cupra som nosaltres, però ho fem tenint en compte primer el client, que és superimportant. I no podem mantenir-nos al marge dels canvis de regulacions o de la seva evolució. Al final tenim un objectiu de CO2 que hem de complir i la marca que hem decidit electrificar és Cupra. Té un benefici per vehicle superior. Per tant, és el nostre motor d’electrificació, però també Seat té el seu recorregut, el seu full de ruta fixat fins, com a mínim, a finals de la dècada, amb actualitzacions del Seat Ibiza i el Seat Arona, que també electrifiquem amb versions mild hybrid.
¿Perillen els llocs de treball a la fàbrica de Martorell?
No. Sempre hem dit que Seat S.A. és una companyia que té dues marques: Seat i Cupra. En tot això hi ha una part que és molt important que la gent entengui, que és la part industrial. Martorell és un centre de producció, on ara mateix acabem de llançar dos models nous.
La prioritat d’una fàbrica ha de ser poder treballar a capacitat màxima, que és quan aquesta fàbrica pot ser més competitiva en costos, i per això cal tenir el nombre màxim d’empleats, i aquesta previsió de futur, amb tot el que coneixem, avui es manté. Com a mínim fins a finals de la dècada. Per això, davant la pregunta de l’ocupació, si perdrem llocs de treball, clarament no: el futur de l’ocupació en aquesta companyia està assegurat i és un missatge que m’agradaria transmetre per treure pors, no tant de la nostra gent, sinó també de l’entorn, com ara de proveïdors o de polítics.
¿Quin és l’escenari actual?
Tenim un escenari damunt la taula de producció fins a finals de la dècada, que és tenir la fàbrica treballant a 2.500 cotxes al dia, amb el que tenim, amb tres línies flexibles, amb tres marques dins de les nostres línies, motors de combustió, híbrids endollables. L’any que ve llancem els mild hybrid.
Veient la situació de la nostra indústria, la situació del nostre segment, l’automobilístic a Europa, crec que és important que tinguem unitat dins del país, unitat dins de la companyia, unitat com a europeus per fer front a aquest repte que tenim al davant, que no és fàcil. Aquí, una comunicació en una direcció o en una altra pot ajudar-nos o pot fer-nos molt de mal. Sempre apel·lo a la responsabilitat, perquè donem ocupació a moltíssimes famílies. Nosaltres donem feina a 13.000 famílies i, de manera indirecta, a més de 100.000, i soc perfectament conscient que alguns titulars han portat a situacions d’inquietud i, potser, de por. El meu missatge és molt clar: no tingueu por. Aquesta companyia té un gran futur al davant.
¿Estan seguint el pla previst?
Sí. Tenim un full de ruta tant per a la marca Seat com per a la marca Cupra i s’està fent el que està definit en aquest pla. El volum de Seat continua sent molt rellevant (més de 250.000 vehicles l’any). L’aposta també continua sent molt rellevant. Una mostra d’això són les inversions que continuem fent. Per tant, la marca continua en un moment fort.
Des dels sindicats han arribat a reclamar l’entrada del Govern al consell de Seat. ¿Què en pensa?
Tinc una bona relació amb els sindicats, i la meva personal amb Matías Carnero sempre és de cordialitat. Lògicament, hi ha moments en què cadascú juga un paper diferent dins de la companyia i és la seva opinió, i aquí la deixo. El que sí que puc dir és que no ha estat ni està sobre la taula que el Govern entri a formar part d’aquesta companyia. Ho dic jo, ho ha dit el Govern. Per tant, aquest rumor sí que m’agradaria que desaparegués.
¿La col·laboració amb el Govern és bona?
Ho és. Igual que hem fet en el passat, i continuarem en el futur, cal una col·laboració molt estreta. Entre el públic i el privat. Hem sigut una companyia que sempre hem demostrat que ho hem fet amb èxit, i una bona prova, també referint-me a algunes declaracions de la setmana passada, és la de les subvencions que vam obtenir per al projecte de la família elèctrica urbana. Dels 3.300 milions d’euros que hem invertit a Martorell hem rebut ajudes públiques per 174,7 milions, que representen un 5,3% de la inversió total. I no la meitat de la inversió, com se citava en algun mitjà.
Aquest projecte s’emmarca dins del que coneixíem com el Future Fast Forward, que no ens cansem de repetir que és una de les principals inversions industrials fetes en aquest país. Són 10.000 milions d’euros invertits a les fàbriques del grup, més els partners que han participat en el projecte. I en aquest projecte l’ajuda total del Govern va ser d’un 3,6%, que inclou ajudes directes i préstecs en forma de subvenció. Per tant, estem molt lluny de la meitat de la inversió.
¿El cotxe elèctric ha accelerat els canvis?
Davant la situació que tenim actualment, ser flexible és l’opció més confortable que podem tenir, perquè ens permet respirar, adaptar i flexibilitzar en funció de com evolucionen els mercats. Per citar tot el mercat, el mercat alemany, que és el nostre mercat principal. A l’abril parlàvem d’una entrada de comandes més o menys del 23% al 25% de vehicles 100% elèctrics. Avui dia això està per sobre d’un 70%. Aquesta flexibilitat que tenim és la que ens permet mantenir la fàbrica treballant a ritme complet durant tot el temps i crec que és un avantatge competitiu.
¿El grup Volkswagen i les institucions continua confiant en Seat?
Tant el Govern espanyol com el Govern català, i sobretot la part més important, el Grup Volkswagen, continua confiant en aquesta companyia. Una prova d’això són aquests 10.000 milions d’euros que acabem d’invertir. Un grup com Volkswagen no invertiria 10.000 milions d’euros en una companyia que no tingués futur. Crec que les xifres parlen per si soles. I això ens dona molta seguretat de cara al futur perquè tenim una targeta de visita única dins del grup pels resultats d’aquesta companyia.
¿I la marca Seat?
Seat té diversos escenaris possibles damunt la taula i és una cosa que no ve d’avui. Nosaltres, al final, sempre treballem amb escenaris i aquests escenaris venen marcats pel que he dit abans: regulació, client i evolució als mercats. És cert que la inversió necessària per electrificar Seat avui dia seria un esforç molt gran per al grup i per a aquesta companyia. I, per tant, mantenim diversos escenaris damunt la taula i no hem pres cap decisió. Això també és molt important dir-ho. No s’ha decidit que la marca Seat desaparegui.
Sí que hi ha escenaris damunt la taula en què un d’ells podria ser un possible run-out de la marca, però també tenim altres escenaris i dependrà molt de com evolucionin, encara que soni a excusa per a molts, client, regulació i mercats.
¿El client pot estar tranquil?
És important llançar un missatge: no en el supòsit que al final l’escenari sigui que la marca Seat desaparegui com a marca, i repeteixo, com a marca. Que desaparegui com a companyia, no està mai sobre la taula. Els clients poden estar tranquils. Tenim l’obligació de donar 15 anys de servei a qualsevol client que tingui un Seat des de l’última producció d’un model. Crec que és un missatge també superimportant i tranquil·litzador, perquè els Seat continuen sent grans cotxes i tenim un compromís clar de continuar donant servei en el cas que anéssim per aquest camí. I, si fos així, l’operació industrial no està mai en entredit ni en qüestió i, per descomptat, la marca Cupra continuarà sent el motor de creixement per a aquesta companyia i, per dir-ho d’alguna manera, l’espina dorsal en la carrera cap a l’electrificació, que repeteixo, és una cosa que fem per obligació per complir amb les regulacions.
¿El llegat històric de la marca és important mantenir-lo?
Bé, és un llegat històric, que ja és present, forma part de la història d’un país, de la història d’una companyia, de la història automobilística d’aquest país. No ho veiem com un llegat, ho veiem com una història que continuem escrivint. Algun dia parlarem de llegat, però és una cosa que no confirmo, i arribat el moment, doncs en parlaríem. Avui dia continuem escrivint història com Seat SA, com Seat, com a marca i amb Cupra, també.
¿S’han plantejat arribar a omplir la fàbrica amb altres marques? ¿Xineses potser?
Clarament no. No ho tenim sobre la taula en el nostre pla estratègic. Mirant cap al futur, cap al 2030, no. I més endavant l’aposta és l’adopció de la plataforma SSP, que és la que el grup està desenvolupant a Europa. El nostre porfolio del futur serà 100% basat en aquesta plataforma i tenim el privilegi d’estar en un grup que té les capacitats de desenvolupar tecnologia. Per als nostres vehicles, per tant, no ens plantegem l’escenari de treballar amb ningú, amb cap partner extern.
Aquesta segona plataforma tan anhelada. ¿Arribarà?
El futur passa per continuar sent cada vegada més competitius, no només en el procés productiu, també quan penso en els processos d’R+D, en què hem d’incrementar la velocitat amb què desenvolupem un vehicle. Tota l’activitat que fem ha de continuar sent competitiva i tenim bones cartes. Sí, tenim bones cartes perquè som molt competitius. Tampoc no s’ha pres cap decisió al respecte. També és important dir-ho. Però és l’evolució natural per a una companyia amb una estructura de costos com la nostra, amb una producció que és eficient, que ha d’incrementar la seva eficiència. Arribat el moment de repartir aquests nous models a les fàbriques del grup, crec que tenim bones cartes per atreure aquesta nova inversió. I aquí, una altra vegada, la col·laboració publicoprivada serà molt important. Hem d’oferir al grup Volkswagen un paquet atractiu per assegurar que aquesta inversió, quan arribi el moment, i ja t’ho dic, és del 2030 endavant, recaigui aquí a Martorell.
¿Quin missatge llançaria als seus empleats?
La tranquil·litat i l’ocupació estan assegurades. Lògicament, si venen més crisis geopolítiques, en què no podem influir nosaltres, doncs no ho sé, no ho conec, no tinc una bola de cristall, però amb el que coneixem avui, l’ocupació en aquesta companyia està assegurada. Tenim una marca Cupra que està fent història. Que està creixent. Tenim una segona marca que és Seat, que continua molt forta al mercat, que s’utilitzarà també en el seu segment més petit: un missatge de tranquil·litat completa i de confiança amb el seu equip directiu.
¿Hi haurà nous llançaments? A Seat sabem que no, ¿però a Cupra?
No donaré gaires detalls sobre el nostre porfolio del futur, sobre la segona part, que és com l’anomenem, perquè serà amb la plataforma nova de l’SSP. El Cupra Tindayaa descriu quin és el nostre llenguatge de disseny del futur, i també serà el vehicle que existirà en el futur com a exemple, si continuem fidels a voler llançar tots aquests models que hem presentat.
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