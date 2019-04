Novetats Editorials Sant Jordi 2019

Diari de Girona

La Diada de Sant Jordi 2019 ja és aquí. Els llibreters concentren bona part de les vendes de l'any aquests dies i les editorials han presentat en les darreres setmanes una allau de novetats. En aquesta galeria, teniu 200 novetats d'una cinquantena d'editorials. Una selecció per ajudar-vos a buscar el millor llibre per comprar o regalar en aqusesta diada tan especial. La presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, Maria Carme Ferrer, apunta que aquest any la celebració és abans de Setmana Santa i per això creuen que la gent podrà comprar llibres "més d'una vegada", tant en la seva ciutat com en el lloc on es desplacin durant les vacances. En aquest context, s'han organitzat diverses activitats pel territori.