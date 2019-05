El Sarrià celebra l'històric ascens a la segona divisió espanyola d'handbol

Diari de Girona

Jugadors, tècnics i directius han estat rebuts aquest dilluns a l'ajuntament i han saludat els aficionats des del balcó. Tot seguit la celebració s'ha traslladat al pavelló, on s'ha fet una festa amb la presència de tots els jugadors i entrenadors, que han estat citats un per un per tal que l’afició els pogués aclamar. A partir d’ara el club es posa a planificar la temporada que ve, ja que sap que el projecte és de continuïtat i que hi poden haver pocs canvis a la plantilla, tot i el salt de categoria.