Galeria de fotos: Així és el Gran Circ de Nadal de Girona

Diari de Girona

El Circ de Nadal de Girona ocupa per sisè any consecutiu el pavelló de Fontajau, que enguany es transforma en un teatre qualsevol del continent asiàtic.amb l'objectiu de retre "homenatge a un del circs més antics i amb més prestigi del món" que és el d'acrobàcies xineses, tal com ha explicat el seu director, Genís Matabosch. Per això la majoria d'espectacles seran de companyies nombroses i amb molts artistes a la pista. Matabosch també ha avançat que en aquesta sisena edició "hem batut el rècord en venda anticipada d'entrades superant les 14.000 localitats".Gaudeix de les millors imatges del circ de la mà del fotògraf