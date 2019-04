Videoanàlisi de Xavier Domènech: Junqueras es menja Puigdemont

Redacció

Les eleccions generals han deixat a Catalunya un factor clau molt clar; l'independentisme creix. El pànic a aquest possible acord que podia haver ocorregut entre PP, Cs i VOX ha fet despertar a molts catalans i catalanes per fer-los anar a votar. Una jornada històrica per Esquerra Republicana que ha aconseguit un triomf molt gran per davant del seu competidor sobiranista. Per altra banda el gruix que va obtenir Cs en les últimes eleccions autonòmiques s'ha desinflat enfront del triomf independentista. Com s'esperava el PSOE s'ha alçat com a vencedor.