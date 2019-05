Vídeo: Així hem viscut l'arribada de Jami Matamala a l'aeroport de Girona

Redacció

El senador electe i amic inseparable de Carles Puigdemont, Josep Maria 'Jami' Matamala , ha aterrat aquest dimarts a les 10.20 a l'aeroport Girona-Costa Brava procedent de Brussel·lesdesprés que el Parlament declarés la independència. A la terminal d'arribades, l'esperaven centenars de persones amb estelades que han entonat 'Els Segadors' quan ha sortit per la porta.El senador ha agraït la rebuda però ha dit que el seu és retorn "agredolç": "Torno sol, però ho hauríem d'haver fet tots els exiliats i els presos polítics haurien de sortir". Matamala ha dit que, precisament, per això ha entomat el repte d'anar al Senat a treballar per tots ells i per "conquerir la independència i una Catalunya lliure". El senador de JxCat no ha fet referència a la investigació oberta per encobriment per part de l'Audiència Nacional (AN).