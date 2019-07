Denuncien una barana perillosa al Passeig del Canadell de Calella

Diari de Girona

El Passeig del Canadell i la seva platja són una de les zones amb més afluència de visitants a Calella de Palafrugell. En plena temporada turística, una lectora ens ha fet arribar un vídeo on mostra que una de les baranes del passeig no està fixada correctament, el que pot resultar perillós per a les persones que s'hi puguin repenjar. Es tracta d'un dels punts d'aquesta localitat de la Costa Brava per on passa més gent, sigui per anar la platja o per gaudir del passeig projectat i dissenyat per l'arquitecte Joan Pericot i Garcia.