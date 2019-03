Ranxo de Vidreres 2019

Tots els dimarts de Carnaval a Vidreres es celebra la Festa del Ranxo. La vigília, segons la tradició, els membres de la comissió de la festa, els ranxers, pubilles i hereus i una cercavila popular recorren el nucli urbà i les masies recollint els ingredients (o bé aportacions en diners) que es couran l'endemà a l'aire lliure en peroles grosses d'aram amb foc de llenya, per a tothom qui s'hi presenti. Arribat el dia els ranxers vestits de gala, a primera hora del matí, comencen a encendre el foc que farà bullir el Ranxo. La força, l'energia i la passió de tots els ranxers i col·laboradors fan possible que al migdia se serveixi a tothom un bon plat del tradicional àpat local. La il·lusió, l'orgull i l'esforç de tots els ciutadans del poble converteix la jornada en la més especial de l'any a Vidreres. Aquest any, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha presidit la celebració de la festa del Ranxo de Vidreres. Torra ha defensat la unitat del poble català i s'ha mostrat convençut que "la llibertat arribarà". Tant per al país com per als polítics presos.