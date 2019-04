Els atacs que es van creuar els candidats al debat

Diari de Girona

Potser per ser l'últim o potser pel cansament d'haver de fer el mateix durant dos dies consecutius, el segon debat entre els candidats del PSOE, Pedro Sánchez ; PP, Pablo Casado ; Ciutadans, Albert Rivera, i Unides Podem, Pablo Iglesias ; va oferir més moments tensos i més enfrontaments entre els participants. Els moderadors van haver de demanar en repetides ocasions als líders polítics que no parlessin els uns per sobre els altres perquè això dificultava que els espectadors entenguessin els seus missatges. En tot cas, la trobada -amb menys presència del procés- va servir perquè Sánchez assenyalés per primer cop que no està entre els seus plans pactar amb Cs, mentre que el candidat del PP li va advertir que vagi amb compte amb Arnaldo Otegi, que ha ofert els seus vots al PSOE, i és un «expert en segrestar».