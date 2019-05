Vídeo: Així van viure la nit electoral Marta Madrenas i la resta d'alcaldables de Girona

Redacció - ACN

La cap de llista de JxCat i, des d'ara alcaldessa en funcions de Girona, Marta Madrenas, ha reivindicat que el seu és el "millor model" per a la ciutat. "Demà mateix ens tornarem a arremangar i a treballar per Girona i el país amb la mateixa empenta i força com hem fet fins ara", ha subratllat. Tot i això, els resultats evidencien que la investidura dependrà de pactes. I Guanyem Girona ja ha mogut fitxa. El seu alcaldable, Lluc Salellas, diu que el descens de Madrenas i que ells s'hagin convertit en segona força els avala per explorar una alternativa de govern. De moment, ja ha estès la mà a ERC, tot i que reconeix que "no serà fàcil" aconseguir els vots per a la investidura. El cap de llista republicà, Quim Ayats, de moment no es mulla i diu que estan "absolutament disposats" a parlar amb tothom. El PSC celebra arribar a sis regidors, Cs destaca haver consolidat els dos i Veray lamenta que "la divisió del vot" l'hagi deixada fora del consistori