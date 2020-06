Celebració al Trueta: Rep l'alta en José, que ha estat 85 dies ingressat per coronavirus

Redacció

En José va ser diagnosticat per covid-19 el mes de març. Des del dia 21 de març ha estat ingressat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Avui, 85 dies després, ha rebut l'alta. El centre hospitalari gironí ha celebrat la notícia difonent un vídeo del pacient que més dies ha estat ingressat per la malaltia on explica que ha passat per totes les plantes de l'hospital, tot i que les primeres setmanes "peregrinat" per totes les plantes del centre tot i que recorda poc de les primeres setmanes, quan estava "groggy". Com amb moltes altes pacients de llarga durada, a en José se li va debilitar la musculatura, fet que li va fer perdre mobilitat. Ara ja mou els braços, però encara li falta rehabilitació per poder tornar a caminar.