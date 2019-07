Vídeo: Fra Valentí explica els secrets de les abelles i la mel

F.B.

Les abelles fascinen no només per ser les productores d'un aliment únic com és la mel, sinó per la seva importància per al medi ambient i per la vida al planeta Terra. Així ho remarca el frare caputxí Fra Valentí Serra de Manresa, autor del "Llibre de la Mel", una obra que repassa les peculiaritats de l'apicultura popular i analitza les plantes mel·líferes, aquelles que les abelles busquen per fabricar el seu producte estrella. Gran coneixedor d'aquesta matèria, Fra Valentí desgrana els secrets i les peculiaritats del món de la mel i de les abelles: com s'ho fan per conservar la mel, quines plantes són les escollides per ser pol·linitzades, quina diferència hi ha entre l'abella reina, les obreres i els abellots, quina és la temperatura del rusc o per què aquests insectes són clau per a la nostra existència.