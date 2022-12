La Comissió Disciplinària de la FIFA va obrir ahir els expedients contra l’Associació Uruguaiana de Futbol i els jugadors de la selecció José María Giménez, Cavani, Muslera i Godín per als incidents ocorreguts al final del partit contra Ghana en el mundial. Tot i guanyar al combinat africà per 2-0, l’equip de Diego Alonso va quedar eliminat per la diferència de gols. En les queixes per l’arbitratge al final del partit, Cavani va destrossar la pantalla de VAR i Giménez va arribar a colpejar un oficial de la FIFA. La Comissió veu possibles infraccions en les conductes dels jugadors que violarien els següents aspectes del reglament: comportament ofensiu i violació dels principis de joc net i conducta inadequada cap als col·legiats.

L’eliminació a la fase de grups de Mèxic del mundial va tenir la primera víctima només acabar al partit. El seleccionador Tata Martino va ser destituït del càrrec i va assumir tota la responsabilitat de no passar a la següent ronda. El tècnic argentí va tenir ahir una rebuda hostil a Mèxic. En aterrar, aficionats del combinat Tricolor van escridassar i culpar a Martino del «fracàs». El ja exseleccionador mexicà va mostrar-se impassible i en silencia, però els seus ajudants van respondre. Norberto Scoponi, fins i tot, va bufetejar suaument a un aficionat, segons detallen diferents mitjans locals, que reclamava que Javier Chicarito Hernández hauria d’haver estat convocat.. Lionel Scaloni continua pendent de l’evolució d’Ángel Di María. El jugador de la Juventus, que ja es va perdre el partit dels vuitens de final contra Austràlia per una sobrecàrrega al quàdriceps de la cama esquerra, continua fent treball específic per arribar als quarts de final contra els Països Baixos. Tot i que pugui recuperar a temps per al transcendental enfrontament, Di María sortiria en principi des de la banqueta. A Scaloni se li estan acumulant els problemes en aquesta zona del camp, ja que també és molt probable que Alejandro Papu Gómez, que va ser l’escollit per substituir a Di María contra Polònia, no es recuperi a temps d’un esquinç al genoll i també es perdi el partit.