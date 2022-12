Messi: Una vida per a un partit

«Prefereixo un Mundial a les cinc Pilotes d’Or. Els trofeus col·lectius estan per sobre dels individuals. Seria el màxim guanyar un Mundial», va afirmar Leo Messi en la gala de la Pilota d’Or del 2016. És el seu somni. El merescut colofó daurat a la seva excepcional carrera, però abans li queda destronar a la França, campiona del món, una roca que fins ara ha tombat rivals pel camí sense compassió.

L’Argentina posarà tota la passió encarnada en el seu capità i França gaudirà de la força de l’experiència d’haver viscut batalles semblants. El bloc de Deschamps va ser finalista en l’Eurocopa del 2016 i va conquistar el Mundial del 2018. Ara aspira a guanyar la seva tercera estrella, igual que la albiceleste, encara que pot repetir títol. Seria la primera selecció a fer-ho des de fa 60 anys, quan ho va aconseguir la històrica selecció de Brasil de Pelé.

Lusail, ‘albiceleste’

L’estadi de Lusail tindrà clara aroma canchero. S’esperen uns 45.000 argentins a la graderia, més de la meitat de l’aforament. La presència gal·la serà mínima. A més, es calcula que han viatjat a Doha uns 7.000 més seguidors de la selecció sud-americana sense entrada. Les pantalles habilitades en la Fan Zone de la FIFA o els limítrofs de l’estadi estaran replens dels seus aficionats. El seu càntics ressonaran com mai.

En l’estadi donaran colorit amb 4.000 globus, 6.000 banderes, 2.000 bufandes, 10 tirants de 40 metres i cotilló divers. Tindrà un aire a la final del Monumental de River del 1978 amb Mario Alberto Kempes de gran estrella i César Luis Menotti d’entrenador.

Un ambient pensat per empènyer a l’Argentina i a Leo Messi, amb l’esperit de Diego Armando Maradona surant de manera permanent. Al crack format en La Masia li va arribar l’hora de prendre el testimoni de manera definitiva. Al 2014 es va quedar amb la mel en els llavis i, amb 35 anys, aspira a convertir-se de manera indiscutible en la gran llegenda de la història.

Messi es juga el Mundial i també noves distincions individuals. En la lluita per la Bota d’Or, Leo i Mbappé estan empatats a cinc gols, però ara el guanyador seria l’argentí per haver donat tres assistències, per dues del francès. Dues figures que estan marcant el futbol mundial. L’ex jugador blaugrana té set Pilotes d’Or i quatre Champions League. Mbappé ja va guanyar un Mundial, el del 2018, i als seus 23 anys aspira a col·leccionar distincions al llarg dels pròxims anys convertint-se potser en l’hereu de la Pulga. Mbappé està envoltat de jugadors que creuen a ulls clucs al seu comandant Deschamps. Dos barcelonistes entre ells, Jules Koundé i Ousmane Dembélé. Són la banda dreta de França, si bé el tècnic està pendent dels seus jugadors tocats en defensa i no es descarta que Koundé pugui actuar de central i deixar el costat per a Pavard. Tot dependrà de si recupera a temps a ls defenses amb grip: Varane, Konaté i Upamecano. També estan infectats Coman i Rabiot.

Un gàbia per a Leo

En tot cas, la fisonomia de França canviarà poc. Construirà una gàbia al voltant de Messi i buscarà imposar la seva superioritat física. L’Argentina, per part seva, compta amb l’enginy, la improvisació i talent de Leo, juntament amb l’aire fresc de joves com Enzo Fernández o Julián Álvarez, capaços de treure’s de la butxaca qualsevol jugada que decanti el partit. L’Argentina té imaginació i cor. L’emotivitat va créixer amb la carta del fill gran de Messi, Thiago, amb una carta dedicada en la qual anima al seu pare a ser campió del món: «Vull guanyar la tercera, vull ser campió del Mundial, i al Diego des del cel el podem veure. Don Diego la Tota encoratjant-ho a Lionel. Repeteix» Avui és el dia...