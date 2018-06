Argentina s'estavella contra el mur islandès

La selecció d'Argentina no va passar de l'empat davant Islàndia (1-1), que s'estrenava puntuant en un Mundial, en un partit en què Leo Messi va errar el penal que podria haver suposat la victòria per l''albiceleste'. Passat el quart d'hora, el 'Kun' Agüero va avançar els de Sampaoli, només uns minuts abans que l'exjugador de la Reial Societat, Alfred Finnbogasson, neutralitzés el resultat. Al 64, el davanter del FC Barcelona va poder tornar a avançar els seus, però el porter islandès Halldórsson va destrossar les il·lusions dels argentins.

El ritme frenètic es va deixar sentir des dels primers minuts del duel al Spartak Stadium de Moscou. Així, Tagliafico va estar a punt de sorprendre el porter islandès en una rematada en planxa en el minut 8, al que va respondre el combinat europeu amb un error garrafal de Bjarnason quan es trobava davant la porteria buida. La ocasió dels europeus va ser molt clara i va arribar després d'un greu error defensiu dels argentins i del porter Willy Caballero, un dels grans punts febles de l'equip.

Una fuetada des de la frontal de l'àrea de Messi que va desbaratar Halldórsson va suposar el preludi del primer cop de l''albiceleste'. Un xut rebutjat de Rojo va caure a les botes del Kun Agüero, que es va desfer dels seus marcadors i, a la mitja volta, va armar un potent xut que es va colar a l'escaire rival. No obstant això, Islàndia no va trigar a contestar i tornar a ficar-se en la lluita només quatre minuts més tard. En el minut 23, Sigurdsson va posar una centrada a l'àrea que va rebutjar malament Willy Caballero i Finnbogasson, va recollir la pilota per anotar el primer gol del seu equip en la història dels Mundials. Els argentins van concedir fins a tres ocasions de gol als islandesos, que van fer un gol que va entrar de dret a la història del país.

Els de Jorge Sampaoli van seguir sentint la pressió del conjunt nòrdic, que a punt va estar de donar la volta al marcador un minut abans del descans, quan l'exdavanter de la Reial Societat va servir aquesta vegada per Sigurdsson, que en la seva rematada va obligar a actuar al porter del Chelsea.

A la represa, el preparador argentí va apostar per donar entrada a un soci per a Messi, el sevillista Éver Banega. Va entrar per Lucas Biglia, que va començar el partit al mig del camp amb Mascherano, dos futbolistes amb poca creació a les seves botes. Això ho va acusar, i molt, el davanter blaugrana, que havia de baixar fins al mig del camp per recollir les pilotes. Precisament, Messi va tenir a les seves botes la victòria, quan el davanter del City, Agüero, va caure davant l'entrada de Magnusson. No obstant això, Halldórsson va endevinar el llançament de Messi, l'encarregat d'executar la pena màxima. Tots dos equips encara van disposar d'ocasions aïllades abans del final, amb més domini per a Argentina, però cap va poder afusellar la porteria rival. El proper compromís pels argentins serà contra Croàcia, mentre que els islandesos jugaran la segona jornada del seu grup davant Nigèria.