Kolarov rescata Sèrbia amb un gol de falta

La selecció de Sèrbia ha aconseguit imposar-se aquest diumenge (0-1) en el partit inaugural del Grup I a Costa Rica amb un golàs de falta d'Aleksandar Kolarov i malgrat un possible penal no xiulat sobre Mitrovic al final del partit, aconseguint els seus primers tres punts en aquest Mundial de Rússia 2018 al Samara Arena.

El partit ha estat marcat per la falta d'encert de cara al gol d'ambdues seleccions. La diana de Kolarov ha estat suficient perquè Sèrbia es portés els tres punts, deixant als d'Óscar Ramírez com a cuers de grup i una de les primeres polèmiques del Mundial amb un possible penal sobre Aleksandar Mitrovic que no ha estat assenyalat.

L'equip dirigit per Mladen Krstajic ha estat superior a la primera meitat aprofitant el seu poder físic amb pilotes llargues i centres laterals cap Mitrovic. Amb una defensa molt poblada dels costa-riquenys, els xuts llunyans de Milinkovic Savic i Kolarov ha començat a ser l'alternativa dels serbis.

No obstant això, Costa Rica ha aconseguit robar la possessió a Sèrbia amb un Bryan Ruiz més endarrerit donant més llibertat al lateral esquerre Calvo, que ha tingut l'ocasió més clara dels primers 45 minuts; però, el seu xut ha marxat desviat. Per la seva banda, Keylor Navas també ha estat essencial en la porteria amargant la tarda als laterals serbis, que no paraven de penjar centres a l'àrea sense cap resultat.

A la segona meitat s'ha mantingut el domini dels 'tics', però sense ocasions clares de perill. En canvi, l'equip de Krstajic ha aprofitat les seves escasses oportunitats per avançar-se al marcador i realitzar nombrosos contraatacs plens de perill. Ha estat en el minut 57 quan les 'àguiles blanques' han aconseguit el seu gol després d'un gran xut de falta de Kolarov que s'ha colat per l'escaire.

Aquest tant ha obligat els de Ramírez a avançar les seves línies, deixant molts més espais a una Sèrbia que s'ha conformat amb el 0-1, suficient per endur-se els tres punts. D'aquesta manera, el conjunt serbi es col·loca a primera de grup i Costa Rica es queda com a cuer, a falta que es jugui aquest diumenge (20.00 hores) el xoc entre el Brasil i Suïssa.

FITXA TÈCNICA.

--RESULTAT: COSTA RICA, 0 - SÈRBIA, 1 (0-0, al descans).

--EQUIPS.

COSTA RICA: Keylor Navas; Gamboa, Calvo, Óscar Duarte, Giancarlo González, Johnny Acosta; Bryan Ruiz, Celso Borges, Guzmán (Colindres, min.73), Johan Venegas (Bolaños, min.60); i Marco Ureña (Campbell, min.67).

SÈRBIA: Stojkovic; Kolarov, Tosic, Milenkovic, Ivanovic; Matic, Milivojevic, Ljajic (Kostic, min.70), Milinkovic Savic, Tadic (Rukavina, min.83); i Mitrovic (Prijovic, min.90).

--GOLS:

0-1, min. 57, Kolarov.

--ÁRBITRE: Malang Diedhiou (SEN). Ha amonestat Calvo (min.22) i Guzmán (min.56) per part de Costa Rica, i Ivanovic (min.57) i Prijovic (min.98) per part de Sèrbia.

--ESTADI: Samara Arena. 41.432 espectadors.