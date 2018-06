Mèxic es posa en el camí d'Alemanya, que busca fer història repetint títol

La selecció alemanya, vigent campiona mundial, obrirà avui la seva participació a Rússia amb un partit perillós enfront de Mèxic, que arriba a la Copa del Món com una de les possibles sorpreses amb jugadors com Chicharito, Hirving Lozano, Guardado o el mític Rafa Márquez com a principals amenaces per a la porteria de Manuel Neuer que tornarà a deixar el blaugrana Ter-Stegen a la banqueta.

Quatre anys després de l'aquell Mundial del Brasil 2014 on Alemanya va anotar un històric 7-1 a l'amfitriona en les semifinals i un gol de Mario Götz en la pròrroga els va donar el seu quart trofeu mundialista, la selecció de Joachim Löw arriba amb ganes de defensar i revalidar el seu títol. Ara, anhelen enllaçar dos Mundials consecutius, cosa que només han aconseguit Itàlia (1934-1938) i el Brasil (1958-1962). No obstant això, la «Mannschaft» està lluny del seu nivell mostrat en 2014 ia la Copa Confederacions guanyada el 2017. Els de Löw han aconseguit només un triomf en els seus últims sis partits internacionals, tancant la seva preparació per a Rússia 2018 amb una derrota (2 -1) davant Àustria en la tornada de Neuer a la porteria, i una soferta victòria (2-1) davant l'Aràbia Saudita la setmana passada. Els atacants del West Ham i PSV, Javier Hernández i Hirving Lozano respectivament, seran les referències a la davantera de l'equip dirigit pel colombià Carlos Osorio, tot i que el màxim golejador de la història de la selecció, l'exmadridista Chicharito (49), no ha estat titular en els partits preparatoris.