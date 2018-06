Inesperada ensopegada d'Alemanya a mans dels mexicans

La selecció d'Alemanya va perdre per 0-1 davant Mèxic en el seu debut en el Campionat del Món, incapaç de remuntar el gol inicial anotat pel mitjapunta Hirving Lozano i amb el qual va amargar així la primera jornada al vigent defensor del títol.

A l'Estadi Luzhniki de Moscou, alemanys i mexicans van disputar el duel inaugural del Grup F, on també es troben les seleccions de Suècia i Corea del Sud. D'aquesta manera el conjunt entrenat per Joachim Löw va patir aquesta derrota en el seu primer partit, davant un rival que va dominar la primera part, que va posar en escac la fiabilitat del porter germànic Manuel Neuer i que va aguantar el seu avantatge amb fervor fins al xiulet final.

Löw seguia confiant com a titular en el porter del Bayern de Munic, tot i arribar molt justet físicament a aquest Mundial de Rússia després d'haver arrossegat una lesió des de la tardor. Malgrat tot, Neuer va donar la raó al seu entrenador i va solucionar bé les primeres ocasions de perill que va tenir Mèxic. Sobretot des del costat esquerre, el combinat nord- americà va inquietar Alemanya amb internades constants d'Hirving Lozano i escomeses esporàdiques de Carlos Vela. Per darrere de tots dos, Andrés Guardado servia una assistència rere l'altra per nodrir el joc ofensiu que havia preparat el seu tècnic, un Juan Carlos Osorio encomanat a la inspiració golejadora del Chicharito Hernández.

No obstant això, qui va obrir l'electrònic del Luzhniki va ser Hirving Lozano, en culminar un ràpid contraatac del seu equip en el minut 35.

La selecció alemanya va acusar el cop i només va reaccionar mitjançant Toni Kroos, que va estavellar una falta directa al travesser de la porteria defensada per Guillermo Ochoa, que la va desviar prèviament amb la punta dels dits. Fins al descans, els homes de Löw no van trobar la manera de respondre a l'entusiasme dels seus oponents.

Atac i gol sense premi



La segona meitat va començar amb una dinàmica similar, encara que Mèxic a poc a poc es va anar tancant enrere per salvaguardar el valuós 0-1. En un dels seus ràpids contraatacs, quan corria el minut 57, Chicharito i Vela es van plantar en un 2 contra 1 davant de l'àrea visitant, però es van entretenir i els defensors van baixar a temps i l'ocasió va acabar amb una canonada de Guardado als núvols de Moscou.

El lateral dret Joshua Kimmich, poc més tard, va efectuar una tisora que va marxar per sobre de la porteria rival. I tot just sis minuts després, una volea de Reus amb la cama dreta va seguir el mateix camí. Van ser moments d'aclaparament per al quadre dirigit per Juan Carlos Osorio, però els plans van acabar de forma positiva. De nou Kroos va estar a prop de la igualada, fent un fort remat amb l'esquerra que tot i això va parar Ochoa. El porter mexicà va suportar bé les escomeses en atac d'una Alemanya sense idees, superada per les circumstàncies de no veure's habitualment per darrere en el marcador en un partit mundialista. Finalment, no hi va haver premi per als jugadors d'un Löw que haurà de reorganitzar el seu projecte abans de jugar contra Suècia i Corea del Sud.

L'estadística, tot i que només és això, diu que el campió del món de l'edició anterior no ha passat la fase de grups en el següent Mundial els últims anys. Li va passar a França el 2002 després de guanyar el 1998, a Itàlia el 2010 i en l'últim precedent Espanya, que va quedar fora a la primera fase al Mundial del Brasil 2014.