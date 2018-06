La talentosa Bèlgica del català Robert Martínez s'estrena davant Panamà

Aquest dilluns entra en escena el penúltim grup del Mundial. Abans, el Grup F, que ahir iniciava amb una sorprenent derrota d'Alemanya davant Mèxic (0-1), enfronta Suècia amb Corea del Sud, dues seleccions que busquen aprofitar l'ensopegada de la vigent campiona per empatar amb Mèxic al primer lloc. A priori, Suècia parteix com a favorita però els dos davanters dels coreans, Son (Tottenham) i Hwang (Salzburg) amenacen els nòrdics.

D'altra banda comença el Mundial per a dues seleccions a les qual se'ls té dipositades esperances als seus països a l'hora de fer un bon campionat. Bèlgica, amb jugadors d'enorme qualitat, juga contra una de les seleccions més dèbils, Panamà, amb l'objectiu de fer gols per un possible desempat amb Anglaterra. El conjunt anglès vol confirmar la maduració dels seus joves futbolistes, amb Kane com a gran referent, per buscar també un ampli resultat davant Tunísia.