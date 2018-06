Fernando Hierro farà confiança a De Gea en el partit de demà contra l'Iran

David de Gea mantindrà «tota la confiança» del seleccionador espanyol Fernando Hierro, malgrat els seus últims errors en els partits contra Suïssa i Portugal, de manera que tot sembla indicar que seguirà sent el titular aquest dimecres davant l'Iran en la segona trobada del Mundial de Rússia. «Tenim tota la nostra confiança en ell, tinc molt clar des de la meva experiència que els futbolistes necessiten sentir la confiança no únicament en els bons moments», va expressar Hierro ahir a Krasnodar (Rússia) en una trobada amb la premsa. El malagueny va reconèixer que el madrileny ha passat «per moments difícils», però que un, «amb temps», pot «superar qualsevol situació». «Els porters tenen una psicologia especial i de vegades l'acció-reacció no és suficient. De Gea necessita temps i aire», va reflexionar. «Tots els jugadors necessiten confiança i jo els n'hi donaré. Ell s'ho ha pres amb naturalitat, hem d'acostumar-nos a debatre perquè forma part d'aquesta feina. Ningú li ha regalat res i necessitem ser justos amb ell», va afegir l'exentrenador de l'Oviedo.

D'altra banda, Hierro va fer broma sobre el seu nomenament com a seleccionador després de la destitució de Julen Lopetegui. «Vaig venir a Rússia amb vestit i tornaré amb xandall», va assenyalar. «Era el director esportiu però les coses són així i en el futbol passen situacions com aquesta. A causa de les circumstàncies em trobo al davant d'un repte fantàstic en el qual treballaré dia a dia», va sentenciar.