Mojica debuta al mundial amb una derrota davant Japó

El Mundial de Rússia ha començat de la pitjor manera possible per la selecció colombiana i pel jugador del Girona FC Johan Mojica. Al minut sis de partit, Carlos «La Roca» Sànchez ha aturat voluntàriament amb la mà un xut que entrava a la porteria d´Ospina. L´àrbitre, sense dubtar-ho, ha assenyalat penal a favor de Japó i expulsió de l'exjugador de l´Espanyol. L´estrella nipona, Shinji Kagawa, no ha fallat des dels onze metres i ha avançat a la selecció asiàtica.

Aquesta circumstància ha estat clau per confirmar la derrota colombiana en el primer partit del grup H. Japó, contra pronòstic però per mèrits pròpis, s´ha emportat els tres primers punts en joc.

Després de perdre Sànchez per vermella directe -la primera del Mundial-, Colòmbia ho tenia tot en contra, però ha sabut reaccionar. Japó, en canvi, s´ha vist amb els tres punts al sarró i s´ha deixat sorprendre. Els de groc, mitjançant el control de la pilota i l´actuació del seu seleccionador, que ha realitzat una substitució clau, han aconseguit empatar el partit al minut 39. Quintero ha anotat un genial gol de falta, xutant ras per sota de la barrera.

Els japonesos han ordenat les idees al descans i han saltat al camp conscients de la seva superioritat numèrica. Del desastre nipó de la primera meitat després del gol, s´ha passat a un control que ha generat bones ocasions de gol. Entrant sempre per bandes, el panorama ha canviat radicalment i els japonesos ha llegit bé la situació.

La gran esperança colombiana, James Rodríguez, ha entrat al minut 59, després de quedar-se a la banqueta per unes molèsties físiques. Colòmbia, tancada i defensant-se, esperava el moment ideal per sortira a la contra. Però la recompensa a tanta insistència nipona ha arribat al minut 72 en un servei de córner. El davanter centre japonès, Yuya Osako, ha rematat de cap al fons de la xarxa i ha tornat a posar per davant merescudament a la selecció japonesa.

Amb un jugador menys i el temps en contra, Colòmbia s´ha vist obligada a arriscar-ho tot. James ha gaudit de la millor ocasió, però la ràpida acció d´un defensa asiàtic ha evitat l´empat. El combinat japonès ha aguantat la pilota amb intel·ligència per deixar passar els minuts i signar una victòria importantíssima que el coloca en la primera posició del grup H del Mundial de Rússia 2018.