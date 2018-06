L'amfitriona del Mundial segueix imparable

Rússia, l´amfitriona del Mundial 2018, segueix en estat de gràcia i aquest vespre ha golejat a Egipte per classificar-se virtualment per als vuitens de final de la competició. Els russos, amb una ambició inigualable, han tornat a ser letals amb un joc obert i contundent. No han donat cap opció a uns egipcis que pràcticament estan eliminats. Només una victòria d'Aràbia Saudita davant l'Uruguai de Luis Suárez podria canviar la situació al grup A.

El partit entre Rússia i Egipte ha tingut un ritme de joc elevat des de bon principi. Les dues seleccions volien atacar i l´anada i tornada de la primera part ha resultat divertit per a l´espectador. Tot i les alternatives constants i les bones ocasions, els gols no han arribat i els jugadors han tornat als vestidors amb empat a zero.

I els gols han arribat ben aviat. Al minut 47, el capità egipci Ahmed Fathy s´ha marcat el primer en pròpia porta. Fathy s´ha volgut anticipar i la pilota li ha rebotat al genoll, amb tanta mala sort que ha entrat ajustada al pal. El gol ha donat ales al conjunt rus, que s´ha llençat a l´atac sense complexes i al 59 ha tornat a anotar, aquest cop de la mà de Cheryshev. La cirereta al pastís de l´estat de gràcia rus l´ha signat el millor jugador del partit, el davanter tanc Artem Dzyuva, amb un gol que ha barrejat potència i col·locació.

Amb tot perdut, Egipte ha avançat línies i ha trobat premi. El VAR ha tornat a actuar i ha assenyalat un clar penal sobre l´estrella russa, Mo Salah. El jugador del Liverpool, incòmode per la seva lesió durant tot el partit, no ha perdonat des dels onze metres i ha marcat el primer gol d´Egipte al Mundial.

Tot i el gol de Salah, el partit estava decidit. Rússia ha seguit controlant la situació per sumar sis punts i vuit gols en només dos partits. Els amfitrions estan classificats virtualment per als vuitens i Egipte pot ser demà la primera selecció eliminada. Només Arabia Saudita ho pot evitar.