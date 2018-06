La FIFA ha designat l'àrbitre uruguaià Andrés Cunha per impartir justícia demà al Kazan Arena, on Espanya disputarà el seu segon partit al Mundial de Rússia davant l'Iran. Cunha ha passat a la història en aquest Mundial per xiular el primer penal del torneig emprant el VAR. Va ser en el duel entre França i Austràlia, quan va recórrer al videoarbitratge per assenyalar la falta a favor de França per una acció sobre Griezmann.