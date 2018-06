La potència de Senegal descol·loca una Polònia gris

Senegal ha aconseguit derrotar Polònia en el partit del grup H que ha tancat la primera ronda del Mundial de Rússia 2018. Els africans s'han sumat a les sorpreses constants de la competició i basant-se en el treball i el físic han sumat els tres punts davant d'una Polònia desconeguda que ha regalat els dos gols.

La selecció polonesa, liderada per Robert Lewandowski, ha intentat portar la iniciativa des del xiulet inicial mitjançant el control de la pilota. Al davant s´ha trobat una selecció africana física, enganxosa, amb un objectiu totalment contrari. Els senegalesos volien un partit boig, amb espais oberts, on brillés la seva estrella, el jugador del Liverpool Sadio Mané.

El xoc ha estat gris i sense masses ocasions. Polònia ha anat perdent protagonisme amb el pas dels minuts i els senegalesos cada cop se sentien més i més còmodes. Al minut 37, Senegal ha aprofitat una badada defensiva per anotar el primer gol del partit. Un xut llunyà d´Idrissa Gueye s´ha estavellat en un defensor que ha desviat la trajectòria, despistant completament el porter Szczesny. El gol ha estat un cop dur per Polònia, que necessitava urgentment el descans per ordenar els seus plantejaments de joc.

Els soldats de Lewandowski han saltat al terreny de joc disposats a empatar el partit. Al minut 51 el mateix Lewandowski ha xutat una falta directa que per ben poc no ha complert l´objectiu. L´entrenador polonès ha introduït una substitució i ha variat el sistema per canviar la tendència.

Però totes les esperances s´han esvaït al minut 60, quan Niang ha anotat el segon gol senegalès. El davanter era fora del camp i l´àrbitre l´ha deixat entrar en el moment en que Krychowiak realitzava una passada enrrere que ha resultat fatal. Niang ha arribat abans que Szczesny i ha marcat a plaer el segon dels africans.

La desesperació polonesa era evident. Els dos gols han arribat per errors defensius i en atac no aconseguien desempallegar-se de la fèrria defensa de Senegal. Però la qualitat que li ha faltat al partit s'ha convertit en emoció al minut 86, quan Krychowiak ha marcat de cap. Polònia tenia cinc minuts per intentar empatar el xoc, però els senegalesos han fet bé la seva feina i han aconseguit defensar totes les pilotes aèries.

El partit ha finalitzat amb victòria de Senegal. D'aquesta manera, les dues grans favorites del grup H, Colòmbia i Polònia, es queden a la cua amb zero punts. En canvi, Senegal i Japó veuen més a prop els vuitens de final del Mundial de Rússia 2018.