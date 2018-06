Suècia s'imposa a a Corea gràcies al VAR i complica el futur d'Alemanya

La selecció de Suècia va guanyar ahir la de Corea del Sud (1-0) al Nizhny Novgorod Stadium amb un penal transformat per Andreas Granqvist xiulat gràcies al VAR i que situa els suecs colíders al costat de Mèxic, situant la vigent campiona Alemanya en escac, ja que haurà de superar els escandinaus en la propera jornada si no vol arriscar-se a quedar eliminada.

Va ser millor Suècia, va disposar de les ocasions més clares i del control del partit enfront d'una Corea del Sud que va defraudar. El penal, que era clar i que no va xiular en primera instància el col·legiat salvadorenc, sí que el van veure a la sala del VAR i el capità suec, Granqvist, amb classe i posant-la a la base del pal dret de la porteria coreana, va aconseguir tres punts d'or per al seu país. Abans del gol des del punt fatídic de Granqvist, va ser Corea del Sud qui mitjançant Ja-Cheol Koo va tenir a prop obrir el marcador, però en la millor ocasió la pilota va marxar fora, fregant el pal d'Olsen.

Corea del Sud va tenir en el minut 91, ja en el descompte, una clara ocasió per empatar però la rematada de cap de Hwang Hee-Chan, jugador de Salzburg austríac, va anar fora. Sense marca, es va precipitar i no va rematar bé una pilota que els aficionats coreans ja veien dins. Però més enllà d'aquesta ocasió, Suècia no va haver de patir.

Els escandinaus, que estan en aquest Mundial després de deixar fora en la repesca a una selecció històrica com Itàlia, obren de la millor manera el campionat. Si surten vius del seu partit contra Alemanya, que està gairebé contra les cordes, es jugarien el pas a vuitens contra Mèxic.