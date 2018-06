El talent belga suma la primera victòria contra una inofensiva Panamà

La selecció de Bèlgica va complir amb les expectatives i va golejar ahir a la debutant Panamà (3-0) en un partit en què els de Roberto Martínez van exhibir el sue potencial ofensiu, evidenciat en el doblet de Romelu Lukaku, i van presentar la seva candidatura al títol en un Mundial en què, de moment, les seleccions amb més nom que els belgues no acaben d'arrencar. Panamà va resistir en una primera part en què el porter Jaime Penedo va desbaratar fins a tres ocasions clares de gol dels europeus. No obstant això, després del pas per vestidors, va caure la resistència de la selecció centreamericana, que va patir els gols de Dries Mertens i els dos del davanter del Manchester United.

Les faltes van ser el principal recurs dels panamenys per frenar el ritme belga, on De Bruyne i Mertens s'unien a Hazard per portar molt perill que, però, no es va concretar en el marcador fins després del descans. Mertens va caçar només reprendre el partit una volea dins l'àrea que va superar Peneda i va posar l'1-0 al marcador, cop que va despertar una mica Panmà que va gaudir de la seva millor ocasió poc després, però Blas Pérez no va encertar davant Courtois.

El seleccionador de Panamà, Bolillo Gómez, va intentar dotar de més poder ofensiu als seus amb l'entrada de Gabriel Torres i d'Ismael Díaz però Bèlgica va colpejar de nou i va liquidar el partit abans d'augmentar el suspens. Una passada amb l'exterior de De Bruyne va ser rematada de cap a gol, en el límit del fora de joc, per Lukaku. El davanter del United va ser també l'encarregat de tancar la golejada després d'una contra iniciada per Hazard; el jugador del Chelsea va filtrar una precisa passada perquè Lukaku, guanyant l'esquena a Escobar, piqués la pilota per sobre del porter de Panamà. Ja en el descompte, el quadre sud-americà va estar a punt de sorprendre Courtois amb un xut des del seu propi camp.