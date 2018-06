Torn per a la Colòmbia de Mojica i el Senegal de l'arbucienc Baldé

Per primer cop en la història, el Girona té representació al Mundial i això fa que molts aficionats del conjunt blanc-i-vermell estiguin pendents de les actuacions dels jugadors del seu equip. Ni Cristhian Stuani ni Yassine Bounou van gaudir de minuts en l'estrena de les seves seleccions, l'Uruguai i el Marroc, la setmana passada. Aquest migdia és el torn de Johan Mojica amb Colòmbia. El carriler esquerrà, i més després de la lesió de Fabra, és segurament el jugador del Girona amb més opcions de tenir protagonisme en aquest Mundial. Mojica en principi ha de ser titular avui en l'estrena de Colòmbia contra el Japó. La presència o no de James Rodríguez és el principal dubte que té el seleccionador dels cafeters, José Pékerman. Ara fa quatre anys, al Mundial de Brasil, Colòmbia va escombrar el Japó per 4-1.

A banda de Mojica, avui també entra en joc el davanter arbucienc Keita Baldé. El davanter del Mònaco en principi començarà des de la banqueta en el partit que la seva selecció, Senegal, disputarà contra Polònia. Un matx a priori sense favorit clar però on es veurà un duel entre dos homes cridats a tenir un paper important en aquest Mundial, Robert Lewandowski (Bayern) i Sadio Mané (Liverpool). Els polonesos tornen a la gran cita dotze anys després de la seva última aparició i a la recerca, almenys, dels vuitens, encomanats al killer del Bayern, que també debuta en un Mundial i que va liderar a l'equip centreeuropeu en la classificació. Finalment aquest vespre, el grup A iniciarà la segona jornada amb el duel de l'amfitriona Rússia contra Egipte. Mentre Txertxesv té la baixa segura de Dzagoev, lesionat en el debut contra Aràbia Saudita, el seleccionador egipci, Héctor Cúper, podria donar l'alternativa a l'onze a Mohamed Salah, ja recuperat de la lesió a l'espatlla.