Guanyar i golejar, l'objectiu d'Espanya d'avui contra l'Iran

La selecció espanyola cerca la primera victòria amb Fernando Hierro com a seleccionador davant d'un Iran que lidera el grup i creu en el miracle a partir d'una nodrida defensa, que haurà de perforar l'atac espanyol, que necessita gols. Superat el terrabastall de l'adeu de Lopetegui, la selecció espanyola s'agafa al seu estil intocable per imposar-se a l'adversitat i demostrar les raons per les quals és assenyalada com una de les favorites al títol. Només Cristiano Ronaldo, amb tres gols, va ser capaç de frenar la seva reacció a la crisi, en el partit inicial.

En un Mundial marcat fins ara per la incapacitat de seleccions grans de superar plantejaments de rivals amb un teòric paper de menor, Espanya encara a Kazan un d'aquells partits en què el rival renunciarà a la pilota, farà un plantejament defensiu amb línies juntes i es veurà obligada a cercar variants. Al toc l'ha d'acompanyar la velocitat i la verticalitat. Hierro ha apostat per fer confiança a De Gea i mantindrà el porter del Manchester United sota pals. Amb Diego Costa posant fre al que semblava l'interminable debat del 9, amb el seu doblet a Portugal, l'únic dubte de l'onze de Hierro apunta al lateral dret. Dani Carvajal apareix ja com a opció, recuperat de la lesió muscular patida a la final de la Lliga de Campions, i el seleccionador ha de decidir si té el to físic a falta del ritme de competició que dona jugar en partits. La seva presència permetria el retorn de la defensa de gala. «Carvajal està bé. Ja fa dies que s'entrena amb el grup», deia ahir Hierro, que aposta per passar plana de l'empat contra Portugal. «Em quedo amb les bones sensacions però no en podem viure. Cal pensar en l'Iran», destacava.

L'Iran encara el partit contra Espanya amb la tranquil·litat i la confiança que li atorguen els tres afortunats punts assolits l'últim minut a Sant Petersburg davant el Marroc, i amb la idea que l'empat és un excel·lent resultat. Per això, plantejarà un partit igualment defensiu però amb una variant tàctica diferent: tot apunta que Carlos Queiroz apostarà per dues línies de cinc molt juntes i un home perillós aïllat en atac, el davanter del Rubin Kazan Sardar Azmoun. El portuguès recupera Mehdi Taremi i Omid Ebrahim però perd per a la resta del Mundial el central Rouzbeh Cheshmi.