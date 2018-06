Portugal en fa prou amb Cristiano

La selecció de Portugal no va deixar marge per a la sorpresa i va superar ahir el Marroc (1-0), gràcies a un solitari i matiner gol de Cristiano Ronaldo, que va eliminar a un rival que va merèixer més i va ser millor. Per potencial, molt superior al del Marroc, i per qualitat individual dels onzes inicials, la campiona d'Europa sortia com a clara favorita però va haver de recórrer de nou, com davant Espanya divendres passat, al seu capità. I va arribar, aviat el gol de Cristiano Ronaldo però poc més, per batre una Marroc que va dominar però que no va tenir gol. Bounou, del Girona, no va tenir minuts i el porter titular va ser Monir.

La selecció nord-africana marxa de Rússia després de perdre contra l'Iran, de forma sorprenent, i de no poder puntuar tampoc davant Portugal, tot i disposar d´ocasions. El central del Juventus i capità del Marroc Benatia va tenir diverses oportunitats a pilota parada, la primera poc després del gol de Ronaldo i altres en la segona meitat, fins al descompte enviant alt un xut proper a la porteria de Rui Patricio. El contrari li va passar a Portugal, que gràcies a un gol de Cristiano es va posar per davant i va viure de renda fins al final.