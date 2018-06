Rússia té un peu i mig als vuitens i Egipte frega l'eliminació

La selecció de Rússia es va imposar (3-1) a Egipte en el segon partit per a tots dos al Mundial, un duel en què el conjunt amfitrió va segellar virtualment el seu bitllet per a vuitens de final, que serà matemàtic si l'Uruguai puntua avui davant l'Aràbia Saudita, mentre que Egipte necessita, després d'aquesta derrota, que el combinat asiàtic guanyi l'equip sud-americà per seguir amb opcions remotes.

Després d'atropellar (5-0) l'Aràbia Saudita en el partit inaugural, Rússia va continuar amb la seva velocitat de creuer per tocar amb la punta dels dits els vuitens de final. Un gol d'Ahmed Fathy en pròpia porta va obrir la llauna. Denis Cheryshev va seguir en estat de gràcia marcant el segon i Artem Dzyuba va tancar el resultat per deixar contra les cordes Egipte, que va maquillar el resultat amb un gol de Mohamed Salah de penal.

Ni amb la tornada del jugador del Liverpool, lesionat en la passada final de la Lliga de Campions, els africans van posar en dificultats els locals, que es van sobreposar a la baixa d'Alan Dzagoev.