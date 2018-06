Senegal aprofita els regals de Polònia per sumar un valuós triomf

Senegal es va imposar ahir a Polònia (1-2) a l' Spartak Stadium per situar-se colíder del Grup H d'un Mundial que continua abonat a les sorpreses, ja que, amb un pèl de fortuna, els senegalesos van anul·lar uns polonesos desencertats i innocents que van despertar massa tard. Un gol en pròpia porta del central Thiago Cionek va atordir una Polònia que ja navegava pel terreny de joc, i el gol de M'Baye Niang va acabar per fer esborrar els europeus del mapa. El davanter nascut a Arbúcies Keita Baldé no va disputar cap minut.

Dues errades clares de Polònia, aprofitades per un Senegal molt ben col·locat i que ara es veu una mica més a prop dels vuitens de final, van determinar un partit que va tenir salsa en els seus minuts finals després del gol del migcampista del PSG Krychowiak.

Era el debut en un Mundial de Robert Lewandowski, però el poderós davanter del Bayern de Munic amb prou feines va aparèixer. Va llançar una falta directa i poca cosa més va fer el killer.

Tampoc va aparèixer gaire la gran estrella del Senegal, l'atacant del Liverpool Mané, però no els va fer falta als d'Aliou Cissé. Després d'una primera part lenta, gairebé sense ocasions, amb pilota per a Polònia però sense verticalitat, el més destacat va ser el gol afortunat del Senegal, amb col·laboració de Cionek.

Malgrat canviar el dibuix tàctic a la represa, Polònia no va inquietar Senegal, que va sentenciar amb el segon gol nascut d'una passada enrere de Krychowiak i l'absència de marca sobre Niang, que acabava de tornar al terreny de joc després de ser atès.